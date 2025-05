Charge - 3 de maio de 2025

O Dia das Mães de 2025 promete ser movimentado no Grande ABC. Segundo pesquisa da Strong Business School em parceria com a ACISA (Associação Comercial e Industrial de Santo André), a data deve injetar cerca de R\$ 163 milhões no comércio da região — um crescimento de 8% em relação ao ano passado, já descontada a inflação de 5,87% acumulada nos últimos 12 meses.

Mais de 500 consumidores foram ouvidos entre 2 e 25 de abril nas sete cidades da região. A pesquisa revelou que 53% pretendem comprar presentes para suas mães neste ano, e 45% afirmaram que vão gastar mais do que em 2024, demonstrando confiança mesmo em um cenário econômico desafiador. Outros 44% manterão o mesmo nível de gasto.