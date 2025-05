Evento do Dia do Trabalhador gerou 140 toneladas de alimentos

A comemoração do Dia do Trabalhador, realizado no dia 1º de maio, no Paço Municipal de São Bernardo, arrecadou cerca de 140 toneladas de alimentos não perecíveis por meio do ingresso solidário. O evento reuniu aproximadamente 70 mil pessoas e teve como objetivo fortalecer a solidariedade e a união entre os trabalhadores.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo de Solidariedade de São Bernardo e a entidades ligadas aos 23 sindicatos organizadores do evento.

O diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Messias Damasceno, demonstrou satisfação com o público que compareceu ao evento. “Foi um sucesso e superou todas as expectativas. Os trabalhadores compraram a ideia da entrada solidária e levaram os alimentos. As pessoas levaram até mais do que os 2 kg recomendados pela organização, e conseguimos arrecadar cerca de 140 toneladas”, afirmou.

“Parte desses alimentos será doada ao Fundo de Solidariedade da cidade de São Bernardo, e outra parte será destinada às entidades parceiras que atuam com comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade”, declarou o sindicalista.

Além da ação social, o público que compareceu ao evento pôde aproveitar uma programação cultural diversificada, com shows de artistas como Belo, MC Hariel – que contou com a participação especial do jogador Memphis Depay, do Corinthoans –, Pixote, Tiee e atrações regionais, celebrando o Dia do Trabalhador com música, união e solidariedade.