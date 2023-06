Acisbec firma convênio com entidade portuguesa

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



14/06/2023 | 09:56



O presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura Júnior, segue hoje para Portugal, onde assinará, na sexta-feira, convênio de cooperação com a Acib (Associação Comercial e Industrial de Barcelos) nos setores têxtil e automotivo.

A intenção, segundo Moura Júnior, é a internacionalização da Acisbec e também a pontecialização dos negócios de empresas de São Bernardo e de toda a região com os portugueses. “Portugal é a entrada da Europa e, juntas, as empresas poderão ter mais facilidade para negociar”, aponta o presidente, destacando que São Bernardo possui 650 firmas na área de confecção.

“Sabemos que Barcelos é conhecida por abrigar um polo têxtil. E nosso objetivo também é estimular o networking entre as empresas credenciadas das duas instituições”, afirmou Moura Júnior.

Ele ressaltou ainda que a cidade portuguesa, onde existem 1.760 empresas. produz tecidos com preços competitivos e que podem competir com os produtos que atualmente são importados da China.

“É do interesse de ambas as associações a promoção conjunta de estratégias visando o desenvolvimento, a conexão e a internacionalização de seus associados. Além de tudo, é uma oportunidade para que pequenas as médias empresas, que têm interesse no mercado externo, e nem sempre contam com o apoio ou informações à mão”, assinalou Moura Júnior.