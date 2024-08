São-bernardense faz troféu em homenagem a Silvio Santos

Um troféu, de seis andares replicando objetos e fotos que marcaram a trajetória do icônico apresentador Silvio Santos, aguarda em São Bernardo ser notado e acolhido pela família Abravanel. O escultor e morador da Vila Marlene, Jorge Pereira Gomes (conhecido como Dr. Esperança), foi o responsável pela criação e afirma lutar há cinco anos para que o presente seja entregue.

”Em 2019, quando tentei viabilizar o recebimento com um produtor do SBT, até mencionei a importância de que ele (Silvio) recebesse este e outros reconhecimentos em vida! Não pedi dinheiro e fiz por paixão... porque o Silvio foi um cara que me acompanhou desde criança; antes das tevês, quando minha mãe ainda o ouvia na rádio (...), mas não vou desistir até que recebam”, comenta Gomes, emocionado.

A escultura teve um investimento de tempo estimado em um ano, com um gasto médio de R$ 1.500 pelo ex-metalúrgico e é toda feita em madeira MDF, com pinturas especiais automotivas.

No topo, o escutor representou o heliponto da emissora fundada por Silvio e, nos patamares abaixo, esculpiu fotos da família do apresentador e detalhes da trajetória empreendedora.

“Nunca consegui estar na plateia de um dos programas dele, mas o que encantava mesmo de longe era como ele batalhou, começando como camelô e tornava tudo divertido. No troféu trouxe elementos deste legado”, explica o são-bernardense, que fez questão de acrescentar ao trabalho artístico, dentro de um minibaú de tesouros (em alusão ao memorável carnê premiado Baú da Felicidade), a frase ‘Silvio Santos: onde põe as mãos, vira ouro’.

INSPIRAÇÃO

O troféu concebido por Gomes parte de uma história iniciada em 2001, quando, junto ao filho, fez uma maquete sobre o atentado às torres gêmeas nos Estados Unidos e iniciou despretensiosamente uma campanha pela paz. “Aos 21 anos, este meu filho se suicidou e então adotei o jaleco do ‘Dr. Esperança’. Desde então, cada troféu que faço é uma mensagem”, relata.

SOLIDARIEDADE

Atualmente, o escutor também tem em posse um troféu assinado por Pelé. Conforme noticiado pelo Diário em junho, o objetivo, entretanto, difere-se e busca arrecadar fundos com um leilão para donativos à reconstrução do Rio Grande Sul após as enchentes.

“Assim que recolherem o troféu do Silvio, vou parar de ser Dr. Esperança”, conta. Desempregado aos 57 anos, ele busca renda para comprar um compressor (R$ 6.000), para angariar clientes em serviços domésticos.