Silvio Santos criou memórias no Grande ABC

Após o falecimento do icônico apresentador Silvio Santos na manhã deste sábado (17), o Diário reuniu os principais vínculos do Grande ABC com o comunicador e empresário, que deixou o Brasil em luto após complicações de broncopneumonia e infecção por H1N1.

Senor Abravanel (o eterno Silvio), sobretudo, foi presença constante nas cidades do Grande ABC segundo o jornalista do Diário e memorialista regional Ademir Medici. Duas passagens marcantes foram: o alcance do título de Cidadão São-Caetanense, em projeto do vereador João Anhê (PTB) - ocasião em que o apresentador não apareceu para receber a honraria; e as visitas da 'Caravana do Peru que Fala', ao começo de carreira.

"'Peru' era o seu apelido, porque ficava vermelho de tanto rir nos bastidores ouvindo uma piada no palco; ou então quando encabulava. As passagens mais simbólicas que temos ocorreram em Utinga, Santo André, e no Assunção, em São Bernardo", esclarece Medici.

Ele conta a lembrança de que, em um circo armado na são-bernardense Rua dos Cravos - próximo à igreja do bairro - a lona desabou e viu, apesar da adversidade, Silvio sorrir: "eu morava na casa à frente e ele acalmou os que o rodeavam: 'calma, minha gente. O circo vai ser reerguido e eu volto'. Creio que não voltou. (...) Depois, num álbum de figurinhas local, Silvio se tornou um dos cromos".

Segundo os relatos, antes mesmo da construção dos viadutos andreenses Dezoito do Forte e Pedro Dell'Antonia, o artista performava na região. "Esta história ele mesmo contou em seu programa de rádio: o carro em que viajava parou na cancela da estação de Santo André para a passagem de um comboio, que também se atrasou e demorou a passar. Foi assim que ele se atrasou para o show em Utinga e comentou que 'aquela portaria de Santo André, alguém precisaria dar um jeito'", recorda Medici.

Silvio também foi padrinho de casamento de uma cantora nascida em São Bernardo e revelada pela antiga Rádio Independência de São Bernardo (depois Rádio Diário do Grande ABC), Gessi Soares de Lima.

ARTE E NOSTALGIA

Em 2016, o apresentador foi eternizado pelos traços de um dos chargistas do time do Diário, Fernandes. A caricatura estampou a obra '85 vezes Silvio Santos', da Editora Alto Astral, que reuniu 80 ilustrações divertidas - ao tom do 'rei dos domingos'.

"Quando era jovem, nos anos 1970, o dia mais esperado da semana era o domingo. Dia de missa, macarronada, matinê com Tarzan, pelada na rua e zebrinha conferindo a loteria esportiva no Fantástico. E, claro, dia do Programa Silvio Santos. Hoje sou ateu, o meu cinema virou igreja, jogar bola ficou no passado... tudo muda, envelhece, satura. Menos o Silvio Santos que continuou carismático, brincalhão e jovem até os 93 anos. Quando batia uma saudade da infância, era a TV que ligava e me divertia", conta.