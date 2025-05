Santo André ganha nova agência de atendimento da Sabesp

A Sabesp inaugura nesta segunda-feira (5) uma nova agência de atendimento presencial em Santo André. A unidade está localizada na Rua Ministro Calógeras, 300, na Vila Alpina, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Na nova agência, os clientes terão à disposição uma variedade de serviços, como atualização cadastral do imóvel, mudança de titularidade, alteração da data de vencimento da fatura, solicitação de ligação ou desligamento dos serviços de água e esgoto, revisão de consumo, restituição de valores pagos, emissão de atestados, além de solicitações de religação ou supressão por imóvel vago. Por enquanto o atendimento será feito por ordem de chegada, mas, em breve, bastará fazer o agendamento de um horário pelo site da Agência Virtual da Sabesp.

Além da nova agência, a Sabesp já conta com outro ponto de atendimento na cidade, no Poupatempo do Shopping Atrium Santo André, na Rua Giovanni Battista Pirelli, 155, com possibilidade de agendamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 13h.

Os clientes também podem continuar utilizando os canais digitais para realizar serviços. A Sabesp oferece atendimento gratuito pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 (mensagens de texto) e pelo site agenciavirtual.sabesp.com.br.