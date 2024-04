Alex Manente e vereadores vão acionar MP sobre casos no Hospital da Mulher

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP), juntamente com vereadores de São Bernardo, vai enviar representação ao MP (Ministério Público) para que o órgão investigue os casos de negligência denunciados nesta semana no Hospital da Mulher. (Clique aqui e leia mais)

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar lamentou os casos. “Não poderia deixar de manifestar minha indignação com o que está acontecendo no Hospital da Mulher de São Bernardo. Três tragédias em tão pouco tempo. Isso é um sinal muito claro de que tem muita coisa errada acontecendo ali dentro. Não podemos mais tolerar essa negligência. Precisamos garantir que isso nunca mais aconteça”, disse Manente.

Além disso, vereadores de São Bernardo assinaram requerimento que pede a convocação do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para prestar informações sobre os casos de negligência.

Embora assinado por todos os parlamentares, de acordo com informação disponibilizada no portal do Legislativo, o documento não foi votado em plenário na sessão de quarta-feira (17). Nos corredores da Câmara, há pressão dos legisladores para que a peça seja votada na sessão da próxima semana.