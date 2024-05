Número de cirurgias no Hospital da Mulher de Sto.André tem alta de 35%

O total de cirurgias realizadas no ano passado no Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, em Santo André, teve alta 35% em relação a 2022. As cirurgias eletivas ginecológicas em 2024 já correspondem a 50% das operações feitas – número que supera os de partos, que representam 36%. A mudança ocorre principalmente pelo direcionamento da Secretaria de Saúde das cirurgias ginecológicas para o hospital, por meio do programa Fila Zero, além de maior procura das mulheres pelo parto humanizado.

“O Hospital da Mulher está estruturado para cuidar da saúde integral da mulher em todas as fases da vida. Atualmente, a andreense não faz apenas o parto no hospital, ela passa por consultas, exames e também cirurgias. Fizemos investimento em equipamentos de última geração como mamógrafo e aparelhos de ultrassom e densitometria óssea. Os números refletem essa nova realidade e o programa Fila Zero contribuiu para essa mudança”, detalha o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

No hospital, foram realizadas 2.638 cirurgias em 2022; 3.099 em 2023; e 592 no primeiro bimestre de 2024, divididas em cirurgias ginecológicas e do recém-nascido, mastologia e partos. Para se ter ideia da dimensão dos números, nos primeiros anos de funcionamento da unidade (entre 2008 e 2012) foram registradas 4.249 operações.

Dos números totais, os partos representavam 54% dos procedimentos de 2022, ante 35% de cirurgias ginecológicas. A realidade mudou em 2023, com 44% de cirurgias ginecológicas e 40% de partos. Neste ano, as cirurgias ginecológicas contabilizam 50% dos procedimentos e os partos 36%.

“Aumentamos de três cirurgias ao dia para 13, em média. Promovemos mudanças administrativas e físicas para atender a demanda. Isso foi necessário quando absorvemos as cirurgias do Fila Zero. O mesmo tipo de parto humanizado feito em grandes hospitais privados é feito aqui”, explica o diretor geral da rede de Atenção Hospitalar de Santo André, Victor Chiavegato.

Em 2022, a ocupação da maternidade foi de 71% e da clínica cirúrgica, 67%. Em 2023, a maternidade permaneceu 57% ocupada e a clínica cirúrgica 86%. Neste ano, os números apontam para 31% de ocupação da maternidade e 88% na clínica cirúrgica. No parto humanizado, as equipes médica e de enfermagem interferem apenas se houver algum problema com a mãe ou o feto. O Hospital da Mulher promove o parto normal e natural humanizado, assim como a cesárea humanizada, realizada por decisão da mãe com 39 semanas.

“Trabalhamos com métodos não farmacológicos para o alívio da dor, como as massagens com óleos essenciais, musicoterapia e cromoterapia. Garantimos ainda a presença de um acompanhante escolhido pela própria gestante”, destaca a diretora técnica do Hospital da Mulher, Ana Paula Ponceano.

