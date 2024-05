Casal que aplicava golpes de doações para o RS é preso em Santo André

Um casal investigado por crimes de estelionato e associação criminosa foi preso na manhã de hoje (15), em Santo André. Os suspeitos criavam páginas falsas na internet com objetivo de arrecadar dinheiro, alegadamente, destinado a ajudar os desabrigados da recente catástrofe no Rio Grande do Sul.

André Ricardo da Silva, 43, e Aline Cristina Oliveira da Silva, 43, foram localizados na Travessa Adão Corinto da Silva, no bairro Vila Palmares. A operação contou com policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André, em apoio a equipe do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) do Rio Grande do Sul.

Os agentes realizaram a prisão e os suspeitos foram apresentados ao delegado Ronaldo Pastro, do 6º Distrito Policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência e cumprido o mandado de prisão oriundo do Estado do Rio Grande do Sul.