Anchieta e Imigrantes registram congestionamento sentido SP

Segundo as últimas atualizações da Ecovias, concessionária responsável pelas vias, a Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, apresenta tráfego congestionado entre os km 20 e km 14, e circulação lenta entre os km 64 e km 62, devido ao alto fluxo de veículos.

No mesmo sentido, a Via Anchieta registra lentidão do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17. A Interligação Baixada igualmente registra tráfego lento no sentido litoral, do km 1,8 ao km 0,1.

ALTERAÇÕES NO TRÁFEGO EM MAIO

No mês de maio, a pista Sul da Via Anchieta passará por bloqueios no trecho de serra, de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, de 6 a 23 de maio. Serão realizadas obras de revitalização no pavimento. Já na pista Norte, as intervenções serão concentradas nos dias 27 e 28 de maio, com interdição total do trecho de serra, também das 20h às 5h.

Serviços que demandam execução durante o dia serão conduzidos na pista Norte nos dias 11 e 25 de maio, das 9h às 18h. Na pista Sul, a ação está agendada para o dia 18 de maio, no mesmo horário.

Durante os bloqueios da pista Sul, os motoristas que seguem em direção ao litoral deverão utilizar a pista Norte da Anchieta e a pista Sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida será pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes. Quando a pista Norte da Via Anchieta estiver fechada, opções incluem a pista Sul da Via Anchieta ou da Rodovia dos Imigrantes para a descida, com a subida da serra ocorrendo somente pela pista Norte da Imigrantes. É importante ressaltar que a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas e operacionais.TÚNEIS

IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.