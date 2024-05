Especialista explica modelo e questiona funcionamento do Terminal Batistini

A localização e a movimentação do Terminal Batistini Antonio Vinturini são pontos questionados com recorrência por usuários, conforme mostrou o Diário no último domingo. Segundo Marco Aurélio Santana, professor da disciplina de Planejamento Urbano do Centro Universitário FSA (Fundação Santo André), o terminal funciona como um espaço de transferência, o que não compromete a localização, já que funcionaria como um entreposto, onde os veículos param e realizam integração para outras linhas.

“Os ônibus que antes saíam do bairro e iam até o Centro da cidade, agora eles têm um entreposto do meio do caminho, que seria o terminal de transferência. Seria uma forma de otimizar o fluxo de passageiros. Esse é o conceito”, explica Santana.

O especialista aponta que é necessário avaliar qual a participação do projeto no Plano de Mobilidade Urbana. “Não adianta implantar um terminal se o plano não estiver funcionando. Outra questão também é como a administração pública está direcionando isso (terminal de transferência), porque uma coisa é a implantação da proposta e outra é como isso vai ser feito. Não vejo problema no sentido de implantação deste equipamento, mas vejo que pode ter um problema na administração, na questão do funcionamento dele, mas isso depende muito do que foi pensado no plano”, diz o professor.

Ele não vê problema quanto ao dimensionamento e a implantação do terminal no local atual, sendo ele um terminal de transferência, e destaca que pode ser necessário um prazo maior para adaptação da população a este novo sistema, o que pode levar alguns anos. A Prefeitura não retomou os questionamentos do Diário sobre as explicações do especialista e o Plano de Mobilidade Urbana.

HISTÓRICO

O local, apontado como moderno, amplo e acessível, teve investimento de R$ 27,5 milhões e previa 30 mil passageiros por dia. Após um ano e cinco meses, o cenário prometido não é o encontrado no local de embarque. A equipe do Diário passou cerca de 1h30 no espaço, na manhã de um dia útil na semana passada e, durante o período, apenas 13 passageiros passaram por lá, sendo todos para desembarque, sem integração.