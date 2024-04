São Caetano recebe o maior castelo inflável da América Latina

O ParkShopping São Caetano, localizado na Alameda Terracota, 545 – Cerâmica, receberá no estacionamento externo o maior castelo inflável da América Latina, o Jump Around. A atração funcionará de 26 de abril a 23 de junho, de sexta-feira a domingo, das 15h às 21h, e oferece uma variedade de atrações, incluindo escorregadores, escaladas, pistas de obstáculos, entre outros.

Nessa nova temporada, o evento conta com seis escorregadores, labirintos, além de uma mega escalada e uma piscina de bolas. O espaço conta com monitores que guiam e supervisionam a experiência, porém, crianças de 1 a 5 anos precisam estar acompanhadas de um responsável. O ingresso é cobrado para os menores de 5 anos, enquanto o responsável, maior de idade, não paga.

As sessões têm duração de 30 minutos e o valor do ingresso é de R$ 49,90. A cada minuto extra, será cobrado R$ 2 em dias úteis e R$ 3 aos finais de semana. Pessoas com deficiência têm desconto de 50%, com a entrada permitida de um acompanhante, quando necessário. É preciso apresentar um laudo ou carteirinha que comprove a condição. A capacidade é limitada e sujeita a lotação, portanto, é importante chegar com 30 minutos de antecedência ao local para realizar o check-in.

Para a segurança dos participantes é recomendado remover os sapatos, joias, bijuterias e piercings, seguindo as orientações dos monitores para aproveitar ao máximo o castelo inflável.