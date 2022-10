Prefeitura de São Caetano não se manifesta sobre demissões na GM

Da Redação



27/10/2022 | 08:23



A GM (General Motors) confirmou, em nota, que a produção do Onix Joy será realizada exclusivamente na fábrica da Colômbia, mas não se pronunciou sobre as demissões na planta de São Caetano. Segundo a empresa, o modelo deixou de ser comercializado no Brasil no final de 2021 e as operações nacionais correspondiam a "um pequeno volume para exportação".

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Veículos e de Auto Peças de São Caetano disse que neste mês a GM desligou funcionários da linha de produção do Onix, como registrado na edição de ontem (26) do Diário.

Passadas 48 horas desde a primeira reportagem do Diário, a Prefeitura de São Caetano ainda não se pronunciou sobre o caso.

"Já estava previsto a divisão das produções do SUV Tracker com a planta da Argentina, assim como o fato do Onix ser levado (para a Colômbia) para absorver a produção da Nova Montana", disse Aparecido Inácio da Silva (Cidão), presidente do sindicato. "Do Onix, estavam produzindo cinco carros por hora. Da Montana, vão produzir 30, 40 carros por hora."

O presidente da entidade sindical se reuniu com a direção da GM e representantes do RH da empresa ontem. Em relação aos funcionários, ele afirma que são 23 casos, sendo 11 pedidos de demissão e 12 que foram dispensados. "Desses que foram desligados, estamos revertendo seis desligamentos."

Para um funcionário da GM que não quis se identificar, o número de demissões é maior. "A estruturação de funilaria já parou hoje (ontem), mas ainda ficaram algumas unidades nos setores de pintura e tapeçaria. A mão de obra do Onix é mais braçal. As produções da Montana e SUV Tracker são na mesma plataforma, que é mais moderna. A maior parte da estruturação desses dois veículos é robotizada, o que difere do Onix. Assim, acaba sobrando muita mão de obra", revela.

O QUE DIZ A EMPRESA

A GM informou ontem que está investindo R$ 10 bilhões em atualizações nas plantas de São Caetano e de São José dos Campos. A companhia considera a fábrica do Grande ABC "uma das mais avançadas tecnologicamente do mundo".

De acordo com a nota, a unidade da região "produz atualmente o Novo Tracker, que é líder de vendas em SUVs no mercado, e o Spin, também líder de vendas em seu segmento. Para atender à demanda e ao grande volume do Novo Tracker, foi necessário adicionar a produção do modelo na fábrica de Rosário, na Argentina, além da produção no Brasil, em São Caetano."

A empresa também destacou que realizou novas contratações de colaboradores para a produção da Montana, sem citar as demissões divulgadas pelo sindicato.