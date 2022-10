Charge - 27 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 09:27



A GM (General Motors) confirmou, em nota, que a produção do Onix Joy será realizada exclusivamente na fábrica da Colômbia, mas não se pronunciou sobre as demissões na planta de São Caetano. Passadas 48 horas desde a primeira reportagem do Diário, a Prefeitura de São Caetano ainda não se pronunciou sobre o caso.