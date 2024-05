Grande ABC tem 962 vagas de emprego nos centros públicos

As cidades do Grande ABC possuem nesta semana 962 vagas de emprego nos centros de trabalho e renda. São postos que abrangem vários níveis de escolaridade e estão distribuídos pelos setores da indústria, comércio e serviços.

São Caetano tem a maior oferta. São 344 vagas. Os interessados fazem todo o processo on-line. Basta acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br), clicar em painel de empregos, verificar as ofertas e, caso se encaixe, preencher o cadastro.

Mauá, com 244, vem na sequência. O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) disponibiliza vagas para operador de cobrança (telemarketing), aprendiz industrial, operador de logística, pedreiro, operador de empilhadeira e repositor, entre outras. Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

Em Santo André, são 134 oportunidades. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. O CPETR fica localizado no prédio da Prefeitura de Santo André, no Térreo 1.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires está localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, Centro. Lá existe a oferta de 130 vagas. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone 4824-4282.

Em Diadema, o CPTER (Centro Público de Emprego e Renda) tem 110 vagas, para todos os níveis, incluindo seis exclusivas para pessoas com deficiência e 15 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.