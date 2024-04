Feirões elevam número de vagas de emprego a 3.905

Dois feirões de empregos – em São Bernardo e Diadema – elevam a oferta de vagas te trabalho no Grande ABC nesta semana. Com isso, são 3.905 as oportunidades oferecidas pelos centros públicos mantidos pelas prefeituras.

Em Diadema, serão ofertadas cerca de 1.000 vagas. O feirão está marcado para amanhã, das 8h às 13h, no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna (Rua Oriente Monti, 115 – Centro, Próximo à Praça da Moça). Pelo menos 50 empresas deverão participar. Uma rede de supermercados terá 350 postos.

São Bernardo realiza o seu feirão no dia 3 (sexta-feira), no Ginásio Poliesportivo (Avenida Kennedy, 1.155, bairro Anchieta). O evento começa às 8h e vai até as 15h, com oferta de 2.000 vagas disponíveis em 40 empresas participantes.

Dentre as cidades que não vão ter feirões, Santo André disponibiliza 243 postos. Os destaques são as 50 oportunidades para operador de cobrança e 50 para operador de telemarketing. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital. O atendimento é na Prefeitura.

O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, mantido tem 187 oportunidades profissionais. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança (telemarketing), vendedor porta a porta, auxiliar de logística, atendente de lanchonete, ajudante de embalador, meio-oficial de caldeiraria e operador de máquina (PCD).

O centro funciona na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.