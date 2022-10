Câmara de São Caetano questiona 'silêncio' do Paço

Da Redação



28/10/2022 | 08:40



A Câmara de São Caetano aprovou na sessão de ontem (27) requerimento questionando as razões do silêncio do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) diante das mudanças na fábrica da General Motors. Autor do documento, o vereador Jander Lira (PSD) disse que as demissões anunciadas nesta semana pela montadora criaram clima de "medo" na cidade.

"Estou muito preocupado com o futuro da empresa", declarou Lira, que baseou o pedido de explicações no editorial publicado ontem pelo Diário, que questionava a inércia do município ante as notícias de cortes de funcionários e transferência da produção de veículo para outros países, como Argentina e Colômbia.

"Qual o motivo do silêncio da Prefeitura de São Caetano diante das mudanças profundas pelas quais passa a fábrica da General Motors?", questiona o documento, que também quer saber no que difere a atual crise da GM da de janeiro de 2019, quando Auricchio agiu imediatamente depois que "a direção da companhia ameaçou encerrar as operações na América do Sul".

"O medo está grande", reconheceu Lira, especialmente após a confirmação da demissão de 23 funcionários nos últimos dias. Em junho, a GM dividiu com a Argentina a montagem do Tracker, antes exclusiva da unidade de São Caetano. Hoje, a fabricação do Onix será transferida à Colômbia.

Jander Lira disse que começou a se preocupar com a situação da GM depois que o jornal reproduziu reportagem da revista britânica The Economist, que chamou o Grande ABC de "cinturação da ferrugem da América do Sul" por causa da fuga das empresas automotivas. "Nós estamos preocupados com isso, principalmente neste momento econômico muito difícil para o País", declarou o vereador.

Auricchio tem 15 dias para prestar as informações requeridas pela Câmara.