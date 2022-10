GM: silêncio em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 08:45



Causa estranheza o silêncio da Prefeitura de São Caetano diante das mudanças profundas pelas quais passa a fábrica da General Motors na cidade –­ tão profundas a ponto de suscitar em parte dos trabalhadores desconfiança quanto ao futuro da unidade. A direção da companhia diz que alterações destinam-se somente a adequar a produção local ao organograma mundial da marca. O tom de normalidade empregado pela empresa para tratar o assunto destoa das medidas práticas que vêm sendo tomadas, traduzidas em demissões confirmadas pelo sindicato e não negadas pela montadora. O que será preciso acontecer para que o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tome pé do caso?

A movimentação interna na GM não despertaria tamanha atenção da opinião pública se o Grande ABC não vivesse um de seus piores momentos no processo de desindustrialização. Em 2019, a fábrica da Ford encerrou suas atividades em São Bernardo após 52 anos ­ desfecho idêntico ao que deve ter a unidade da Toyota, na mesma cidade, no próximo mês. O processo é tão intenso que pode ser observado até do Exterior. No início do ano, a revista britânica The Economist, considerada a bíblia do liberalismo econômico mundial, publicou longa e aprofundada reportagem sobre a fuga das montadoras da região, apelidando-a de "cinturão de ferrugem da América do Sul".

A inércia de Auricchio diante da crise atual com a GM difere da agilidade com que o prefeito lidou com episódio semelhante em janeiro de 2019, quando a direção da companhia ameaçou encerrar as operações na América do Sul. Naquela oportunidade, bastou a notícia ser veiculada por este Diário para que o chefe do Executivo viesse a público para liderar esforço coletivo pela permanência da montadora na cidade. A rápida mobilização deu resultado; 8.500 empregos e 24% de toda receita municipal baseada no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) foram preservados. A pergunta é: o que houve de lá para cá que explique comportamento tão divergente do tucano?