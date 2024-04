São-bernardense de 2 anos sofre convulsões; família abre vaquinha na Inglaterra

Com febres cada vez mais frequentes e episódios de convulsão, a pequena são-bernardense Melissa Janucci Kakuda, 2 anos, enfrenta desafios para diagnóstico e tratamento na Inglaterra, onde vive desde os primeiros meses. Após a falta de conselho por médicos britânicos, a família identificou um tratamento especializado em neuropediatria na terra natal e abriu uma vaquinha virtual.

Em 17 dias, o arrecadado não passou de 17% na meta necessária para viabilizar o transporte da criança e exames iniciais. O gasto estimado é de 6 mil libras esterlinas, o equivalente a 40 mil reais na cotação desta sexta-feira (26).

Segundo a mãe, Fernanda Janucci, a última crise de Melissa foi tão intensa que, em 15 minutos de tremor e febre, a única solução médica foi intubá-la para estabilização dos movimentos e controle da temperatura corporal.

“Como são crises longas e frequentes desde outubro, a recomendação agora é ainda realizar uma ressonância magnética a cada convulsão, para assegurar que não houve nenhuma sequela. Há médicos que dizem que a Melissa pode ficar assim no mínimo até os cinco anos, que é uma condição natural do corpo dela”, explica.

Diante da situação, a sensação do pai Eduardo Kakuda também é de revolta: “a apreensão como pais é impossível de evitar e, no fundo, não nos contentamos com a conduta médica britânica. Em uma consulta-teste no Brasil, a própria profissional mencionou que o protocolo brasileiro é já entrar com a medicação na segunda crise infantil e não ficar esperando mais episódios. Então fomos em busca desta solução definitiva, para garantir a qualidade de vida que a Melissa merece. A descoberta de um tratamento especializado no Brasil acendeu luz nos nossos corações, mas o desafio de custo ainda é significativo para a gente”.

De acordo com a família, como agravante, o custo de vida no Reino Unido dobrou depois do Brexit (processo de saída da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales da União Europeia).

A chave pix para colaborar com o tratamento de Melissa é o e-mail 4647878@vakinha.com.br. As doações também estão conectadas nos links https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-juntos-pela-melissa e https://www.gofundme.com/f/wb6w8-helping-melissa?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer.