Parque do Pedroso volta a ter pedalinho pela primeira vez desde a década de 1990

Pela primeira vez desde a década de 1990, o pedalinho foi novamente implementado no Parque do Pedroso. Símbolo histórico de Santo André nas décadas de 1970 e 1980, o equipamento foi reinaugurado na manhã deste domingo (28), em cerimônia que contou com as presenças do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), do secretário de Saúde Gilvan Júnior (PSDB) e do superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Ajan Marques.

“Pode parecer que o pedalinho talvez não seja grande coisa, mas tem um simbolismo muito grande. A vida não é só saúde, educação e segurança, claro que isso é importante, mas qualidade de vida também é muito importante. E ter um parque público que fornece uma qualidade de vida tão boa quanto a do centro, ou até melhor, é muito importante”, declarou Paulo Serra.

O novo pedalinho está inserido na área de uso intensivo do parque, localizado ao lado da ponte amarela, principal acesso do local e junto à área das churrasqueiras. Desativado em meados da década de 1990, o antigo equipamento teve sua operação interrompida pelo fato da água dos lagos do Pedroso ser utilizada para abastecimento público. Em 2019, com a concessão dos serviços de água e esgoto à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a captação foi interrompida, possibilitando a retomada da atração.

Durante a reinauguração, o superintendente do Semasa ainda anunciou que em breve o Parque do Pedroso terá tirolesa, que ficará no lugar do teleférico, também desativado na década de 1990.

“Não tivemos viabilidade financeira e técnica para manter o teleférico. Mas temos grandes planos para esse espaço, entre eles a implantação da tirolesa. Vamos fazer o projeto para viabilidade técnica e depois abrir licitação”, disse Ajan Marques.