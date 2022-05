Lideranças destacam jornalismo sério

Da Redação



11/05/2022



Trinta e duas personalidades gravaram depoimentos destacando a importância do Diário e o comprometimento dos profissionais da Casa com o Grande ABC. Os vídeos serão exibidos nos perfis do jornal no Facebook e no Instagram em intervalos de 20 minutos, a partir das 9h de hoje, dia em que o veículo celebra 64 anos. Live com o jornalista Ademir Medici, titular da coluna Memória e ganhador do Prêmio Esso de Jornalismo, também inclui a programação de aniversário.

Vamos exibir uma série de vídeos enviados por personalidades que reconhecem a importância do jornal”, adianta Sérgio Vieira, diretor de Redação do Diário. “Os depoimentos reconstroem a atuação do veículo em mais de seis décadas em defesa dos interesses do Grande ABC”, completa. Entre os participantes está o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB) – veja a relação completa no quadro abaixo.

"Fazer 64 anos não é para qualquer um. É isso que só reforça a relevância da imprensa e especialmente do jornalismo regional, aquele que está perto do povo, que acompanha o dia a dia das cidades, que leva a notícia que interessa a quem vive no (Grande) ABC. Essa tem sido a importante missão do Diário nestas seis décadas”, afirmou o governador, destacando a imparcialidade da linha editorial do jornal.

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) classificou o Diário como “o maior jornal regional do País”. E lembrou da relevância de se “comemorar aniversário de órgão de imprensa neste momento”. “É muito importante porque cada vez mais na nossa vida (o veículo de comunicação) tem papel fundamental para nos dar informação que gera cidadania, que gera conscientização.”

No dia em que o jornal celebra aniversário, a tradicional live das quartas-feiras no Facebook, apresentada por Sérgio Vieira a partir das 19h, vai entrevistar Ademir Medici. Guardião da memória do Grande ABC, o jornalista vai relembrar histórias dos primeiros 64 anos do Diário.

Medici é um dos mais longevos profissionais do jornal, pelo qual ganhou o Prêmio Esso, a mais importante distinção da reportagem nacional, em 1976. A láurea na categoria regional foi conquistada com a reportagem ‘A Metamorfose da Industrialização’, assinada em parceria com Édison Motta (1953-2015), que retratava a miséria enfrentada por parte dos moradores do Grande ABC enquanto o País celebrava os resultados obtidos pelas fábricas da região.