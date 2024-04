3º DP de Diadema investiga e divulga retrato falado de abusador

Pelo menos uma tentativa e outro caso de estupro são associados a um homem com retrato falado divulgado pela Polícia Civil neste sábado (27). Com a estatura de 1,67 metros e pele branca, o procurado cometeu o primeiro ataque no último sábado (20) na Vila Guacuri, que fica na divisa de Diadema com a capital.

O episódio foi registrado às 5h54 por camêras de segurança e mostram a aproximação do criminoso que fugiu após a luta corporal e gritos da vitíma chamarem a atenção de vizinhos. Dois dias depois (22), no Jardim Colina, às 22h20, outra jovem foi ameaçada a caminhar até uma área de mata, onde foi abusada.

Em nota, ao Diário, a SSP (Secretária de Segurança Pública), reforçou que forças policias trabalham "para identificar e localizar o criminoso, bem como esclarecer as circunstâncias dos fatos".