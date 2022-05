Há 64 anos em defesa do Grande ABC

Da Redação



O Diário completa hoje 64 anos consolidado como porta-voz dos moradores do Grande ABC. Em sua trajetória, o jornal conquistou a confiança dos leitores por, além de noticiar o que de relevante acontece nas sete cidades, no Brasil e no mundo, estar sempre disposto a colaborar com a resolução de questões que afetam a região e o indivíduo que mora nas sete cidades.

“Nossa missão como principal veículo de comunicação do Grande ABC, que abriga quase 3 milhões de habitantes, consiste em lutar pelas grandes causas que interessam à região sem nos descuidarmos dos problemas que afligem o dia a dia das pessoas, do cidadão comum”, sintetiza o diretor de Redação do jornal, Sérgio Vieira.

Os leitores concordam. Um dos mais antigos, o metalúrgico aposentado Antonio Berger, 79 anos, que mora no Jardim do Mar, em São Bernardo, lembra o dia em que o Diário mobilizou a comunidade para ajudar o agricultor Adaumirton Maravilha Queirós, que vivia nas ruas do entorno da praça da Igreja Santa Filomena, no Centro.

“Eu ajudei a comprar a passagem para ele voltar para casa”, conta Berger, que começou a ler o jornal quando ainda se chamava News Seller. “Era maio de 1966, data em que fui contratado pela Volkswagen. Comprava os exemplares em uma banca que existia em frente à empresa, antes de entrar no trabalho, às 5h30. Continuo fiel ao Diário, que passei a assinar no começo dos anos 1980.”

Berger tomou conhecimento da história de Queirós na edição de 27 de dezembro de 2020. Natural de Bonito de Santa Fé, na Paraíba, o rapaz, então com 26 anos, tinha vindo à região na tentativa de se recuperar de traição da ex-mulher, com quem viveu por nove anos e teve dois filhos. Vítima de roubo, ficou sem condições de voltar à cidade natal e passou a viver nas ruas de São Bernardo.

Sensibilizado com a reportagem, Berger doou os R$ 591 necessários para a compra da passagem de ônibus para Queirós voltar para casa. “Até hoje ele me liga para conversarmos. Da última vez que nos falamos, me contou que estava apanhando laranjas em Goiás”, conta o leitor, que não quer nem ouvir falar de tecnologia para se informar. “Prefiro ler o papel.”

Ele diz que já foi leitor de outros jornais, como O Estado de S. Paulo e Notícias Populares, mas atualmente se mantém fiel apenas ao aniversariante do dia. “Nem sei se os outros continuam a circular, porque só me informo pelo Diário. Enquanto tiver condições manterei a minha assinatura.”

Embora o Diário esteja ampliando a sua presença nas plataformas digitais, a direção da empresa garante que a edição impressa é um dos pilares de sustentação da marca. Diretor superintendente do jornal, Marcos Sidnei Bassi lembra que nas mais de seis décadas de circulação em papel o veículo auxiliou o Grande ABC a forjar a sua identidade.

“Quero cumprimentar o Diário pelo seu aniversário por meio dos que participam e participaram dessa empreitada. Parabéns a todos os jornalistas, fotógrafos e pessoal técnico e administrativo que, ao longo desses 64 anos, ajudaram a construir a identidade social do Grande ABC”, diz Bassi.