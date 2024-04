Colégio de Santo André completa 70 anos

Na última sexta-feira (19), o Colégio Stocco, no Bairro Jardim de Sandro André, comemorou 70 anos de história. A ocasião foi marcada por celebrações envolvendo ''stoqueiros'' que já passaram por lá, como são chamados os ex-alunos e alunos.

O dia começou com celebração no Momento Cultural da Unidade 3, conhecido como “Stoccão”, com decoração especial feita por uma stoqueira. Foi o momento dos alunos ouvirem as mensagens de aniversário da orientadora educacional do ensino fundamental 1, Adriana Melo, da diretora geral, Jozi Stocco, e do diretor administrativo, Roberto Belmonte. Três estudantes também leram mensagens de stoqueiros que já passaram pelo colégio em outras gerações, e foram apresentados dois vídeos comemorativos. No final da celebração os estudantes e colaboradores cantaram parabéns, foram distribuídas lembrancinhas (kits de material escolar como canetas, lapiseiras, réguas e borrachas personalizadas com o selo de 70 anos) e todos ganharam bolo de brigadeiro, que foi produzido por uma profissional de confeitaria que também estudou no Stocco.

Na unidade 1 e 2, conhecida como Complexo Stoquinho, o Momento Cultural reuniu as crianças do infantil 1 ao 2º ano, e foi realizada a comemoração pela coordenadora da educação infantil, Fátima Gongora. As turmas realizaram apresentações musicais e assistiram ao lançamento dos vídeos comemorativos. Ao final, os estudantes receberam as lembrancinhas (kits para colorir e massinhas de modelar), bolo de brigadeiro, e levaram balões comemorativos para casa.

“Nossa história tem início em Cordeirópolis, onde nasceu uma menina que sonhava em ser professora. Fazer 70 anos de fundação demonstra que o sonho das fundadoras deu certo e isso é motivo de celebração!”, afirma a diretora do colégio, Jozimeire Stocco.