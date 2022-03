Renan Oliveira acerta com time da Lituânia

Dérek Bittencourt

O atacante andreense Renan Oliveira, 24 anos, está de casa nova. Após ter que deixar a Ucrânia, onde defendia o Kolos Kovalivka, em razão da invasão e dos ataques da Rússia, o jogador retornou ao Brasil, mas já tem novo destino: a Lituânia, onde defenderá o Zalgiris Vilnius.

Nascido em Santo André, Renan iniciou a carreira como zagueiro, mas logo mudou de posição e se transformou em centroavante. Seu começo foi na base do Nacional, passou pelo Juventus e pelo São Bernardo FC. Assinou com o EC São Bernardo, mas acabou não jogando no Cachorrão e seguiu à Europa, onde jogou na Eslováquia, em Malta, em Portugal e na Ucrânia, país este que vivia há três anos (entre idas e vindas).

Renan Oliveira, assim como jogadores estrangeiros que disputavam o Campeonato Ucraniano, receberam permissão da Fifa para se transferirem de maneira extraordinária enquanto o futebol está paralisado na Ucrânia, para que possam dar sequência à carreira.

Na semana passada, Renan Oliveira esteve no Diário, onde participou do Diário Esportivo, da DGABCTV, e contou sobre sua carreira, os momentos de tensão na Ucrânia, sua volta ao Brasil e a procura por um novo clube.