Ex-jogador do São Bernardo, Renan Oliveira deixa Ucrânia e chega ao Brasil

01/03/2022 | 10:10



O ex-jogador do EC São Bernardo, Renan Oliveira, desembarcou na manhã de hoje (01) no Aeroporto de Guarulhos. O atleta estava jogando no Kolos Kovalivka, na Ucrânia, e desde o início dos ataques da Rússia ao país do leste europeu ele vinha pedindo ajuda das autoridades brasileiras, junto com outros jogadores brasileiros, para retornar ao Brasil. Pelo seu perfil no Instagram, o jogador, cuja família mora em São Bernardo, compartilhou as comemorações de familiares e amigos que registraram a transmissão de sua chegada em Cumbica, pela televisão.

Além de Oliveira, outros atletas e seus familiares também chegaram hoje ao Brasil, mas tiveram que passar por outros países, como a Rômenia, entre outras escolas na Europa, antes de chegar à sua terra natal. Os atletas e funcionários brasileiros do Shakhtar Donetsk e do Dínamo de Kiev, dois dos maiores clubes da Ucrânia, partiram da capital Kiev para a Romênia ainda no sábado. Antes, ficaram hospedados em um bunker de um hotel em Kiev. Mesmo com o apoio da embaixada, precisaram aguardar para conseguir um voo de volta ao Brasil, e o grupo foi dividido, com alguns ficando na Romênia e outros na Moldávia. Júnior Moraes, que tem nacionalidade ucraniana e defendeu o Santo André, em 2009, segue na França.

Outros jogadores ainda não estão a caminho do Brasil. Guilherme Smith, Juninho Reis e Cristian Dal Bello, jogadores brasileiros que atuam no Zorya Luhansk, finalmente conseguir cruzar a fronteira da Ucrânia e chegar em território polonês nesta terça-feira. Foram mais de três dias tentando deixar a zona de conflito e chegar ao país vizinho, enfrentando frio e falta de apoio.

O lateral-esquerdo Juninho, que está acompanhada da mulher e do filho Benjamin de 3 anos, e festejou pelas redes sociais a saída da Ucrânia. "Graças a Deus está dando tudo certo agora. Não temos como agradecer a todos que ajudaram e rezaram por nós", declarou ao mostrar a família emocionada dentro de uma van.

Entre sábado e domingo, o grupo com cinco brasileiros tentou atravessar a fronteira a pé, após cruzar o país de trem, saindo de Zaporizhzhya com destino a Lviv. Eles enfrentaram frio intenso, de 1ºC, e chegaram a acender uma fogueira. Sem sucesso, retornaram a Lviv para um hotel indicado pela embaixada brasileira. Uma nevasca impediu nova tentativa horas depois. Na segunda-feira, havia a promessa de que um trem partindo da mesma cidade, que levaria os brasileiros à Polônia, mas a viagem foi cancelada.

Nesta terça-feira, no entanto, a história foi diferente, e os brasileiros conseguiram sair do território ucraniano. "O dia 1º de março ficará marcado em nossas vidas. Conseguimos atravessar a fronteira para a Polônia. Estamos todos bem. Nos esperem, família, estamos chegando", publicou o atacante Cristian Dal Bello em seu perfil nas redes sociais. Ainda existem jogadores brasileiros aguardando na Romênia e na Moldávia.

RIO DE JANEIRO

Mais dois jogadores brasileiros que atuavam em times de futebol na Ucrânia desembarcaram na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Marlon Santos, do Shakhtar Donetsk, e Bruno Ernandes, do Hirnyk-Sport, conseguiram deixar a Europa num voo de Bucareste, na Romênia, com uma escala em Paris, na França.

"Eu tinha sempre uma esperança de que conseguiria sair, mas às vezes o medo e o desespero tomavam conta", contou Marlon, que desembarcou acompanhado da mulher e dos filhos, após três dias de viagem. O atleta também contou que viu a movimentação de tropas do exército e helicópteros, mas não chegou a presenciar bombardeios. "Existiu muito essa tensão, mas graças a Deus, no fim, conseguimos sair de lá", relatou o jogador.

Bruno Ernandes foi recebido no aeroporto pela noiva, mãe e pai, além de outros integrantes da família. "A ficha ainda não caiu direito, e graças a Deus estar com a minha família era tudo o que eu mais queria", celebrou Ernandes. "O que eu mais quero é comer a comida da minha mãe", declarou. Bruno conta que fugiu do conflito na Ucrânia pela fronteira com a Moldávia, seguindo depois até a Romênia, onde se reuniu com outros jogadores que atuavam em times ucranianos e conseguiu embarcar num voo de volta para o Brasil.

"Ele estava o tempo inteiro falando comigo, me dando notícias, porque estávamos muito preocupados", contou Kamila Amaral, de 20 anos, noiva de Bruno. "O dia mais tenso foi quando (a guerra) começou, porque ele já estava dormindo, e eu vendo as notícias daqui", relembrou. Após o reencontro, familiares estavam ainda emocionados, porém aliviados.

"Você não tem noção do alívio que é. Não conseguir dormir... Na verdade eu já não dormia desde quinta-feira (24). A gente estava contando os minutos pra ele chegar. Hoje estou aliviada, graças a Deus. Meu filho chegar era tudo o que eu estava pedindo a Deus", desabafou Elaine Ernandes, mãe de Bruno.