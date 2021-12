Comando de policiamento prende 15 criminosos e recupera oito veículos

Da Redação



18/12/2021 | 11:43



O CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pelo Grande ABC, realizou operação ontem que resultou na prisão de 15 criminosos e na recuperação de 8 veículos roubados. A chamada Operação “Grande ABC Mais Seguro” prendeu 11 pessoas em flagrante responsáveis pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e violência doméstica, além de ter capturado quatro pessoas foragidas da Justiça. A operação apreendeu uma arma de fogo falsa; recuperou carga roubada, o que envolve roupas, peças automotivas, sapatos e equipamentos esportivos; e vistoriou 621 veículos com destaque para motocicletas, em razão do constante uso pelos criminosos.

De acordo com o coronel da Polícia Militar responsável pelo comando, Gilson Hélio Jesus dos Santos, o objetivo das operações desenvolvidas nas sete cidades da região é aproximar o policiamento da comunidade e combater e garantir a prevenção de crimes violentos contra a vida. Outro foco é no combate a crimes digitais com transferência bancária e atos de incivilidades, como a perturbação do sossego público. A meta é assegurar a tranquilidade dos cidadãos, afirmou o comando em nota.

O coronel ainda incentiva o apoio da população às operações por meio de denúncias no número “190” da Polícia Militar ou pelo número 181 do Disque Denúncia. O canal 181 não exige identificação e a denúncia pode ser feita de forma anônima.

Mais policiamento

O comando tem intensificado as ações no Grande ABC. O motivo é o período de festas do fim do ano, no qual há maior incidência de crimes. Trata-se da Operação Grande ABC Mais Seguro, iniciada em abril.

A ação policial tem sido coordenada pelo comando ao mobilizar equipes do 6º, 10º, 24º e 30º batalhões da Polícia Militar que atuam na região, incluindo agentes da Força Tática e da Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas), além de integrantes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e cavalaria, com apoio da Polícia Civil e GCM (Guarda Civi Municipal). De acordo com o CPA/M-6, entre abril e outubro, a operação foi deflagrada 54 vezes e resultou na prisão de 771 pessoas.

Os principais crimes consistem em roubos, furtos e tráfico de entorpecentes. As forças policiais também têm realizado esforços para localizar criminosos foragidos. Além das detenções, foram apreendidos 798 quilos de drogas, como maconha, cocaína, crack, heroína e outras substâncias, assim como 58 armas de fogo ilegais e 28 réplicas. Também foram realizadas abordagens, vistorias e fiscalizações em mais de 38 mil veículos, dos quais 936 foram recuperados por conta de terem sido alvo de roubo e furto.

Gilson Hélio afirma que os moradores da região se tornam mais vulneráveis ao crime no período do Natal e Ano-Novo. “Em razão da desatenção, de estarem pesquisando preços (ao fazerem compras), ficam expostos. Furtos de celulares ocorrem em áreas comerciais”, exemplifica.

A operação tem sido realizada com base em um mapeamento dos locais das cidades nos quais há maior ocorrência de crimes, por meio de denúncias e de levantamentos da equipe de inteligência das forças policiais. Desde abril, também tem sido combatida a atuação de quadrilhas que obrigam as vítimas a efetuarem transferências bancárias via pix.

Santos diz que o sistema instantâneo de transferência financeira se tornou mais popular e que isso tem resultado na ocorrência dos crimes digitais.

A orientação para as forças de polícia é ficarem atentas a comportamentos suspeitos de quem comete crimes e se utiliza do pix. Uma das formas de abordagem é a vistoria de veículos. “Tivemos criminosos que foram flagrados no momento do cometimento desse crime. O foco é que o policial tente localizar essas situações suspeitas dentro de um veículo, como as pessoas se comportam, a quantidade de pessoas no veículo e (assim) fazer a averiguação”, exemplifica.