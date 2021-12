Grande ABC recebe reforço de 143 novos soldados da PM

Dérek Bittencourt

18/12/2021



A PM (Polícia Militar) do Grande ABC recebeu ontem pela manhã importante reforço em seu efetivo: 143 soldados recém-formados foram distribuídos entre os batalhões das sete cidades; em todo o Estado, foram 2.062. Os agentes vão reforçar os efetivos e, a partir de hoje, já estão à disposição para integrar ações efetivas do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), que responde pela região – os sete municípios contam atualmente com 3.300 policiais e, portanto, chegarão a quase 3.450.

Na formatura dos soldados, o comandante do CPA/M-6, coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, ressaltou que os policiais serão “grande reforço de segurança” nas ruas, principalmente agora, nesta época de fim de ano.

“A Polícia Militar sempre se manteve e se manterá firma na atuação. É um ganho importante para toda a região”, comentou. “Hoje (ontem) foi um dia muito importante para a Polícia Militar. Nosso núcleo de formação promoveu a formatura destes 143 novos soldados, que estão prontos para já, a partir de amanha (hoje), ir para atividade operacional. Todo esse contingente policial será distribuído nos locais de acordo com a necessidade. Um importante reforço de policiais militares aqui na nossa região”, declarou.

O coronel ainda lembrou que todo o processo de formação dos soldados demorou cerca de dois anos, desde a inscrição, passando pela seleção, concurso e aprendizado. “Mais de 150 mil pessoas se inscreveram no concurso. (Agora) Após o processo, estão aptos a integrar todo o corpo da Polícia Militar”, afirmou.

Reforço

Em agosto, o CPA/M-6 realizou recepção e formatura de outros 36 novos sargentos da Polícia Militar. Os profissionais foram promovidos à graduação de terceiro sargento da PM, depois de um ano e quatro meses de formação no curso superior de tecnólogo em polícia ostensiva e preservação da ordem pública, e atualmente estes militares já desempenham a missão interna de supervisão, fiscalização e gerenciamento das ações policiais de proteção à vida e no combate à criminalidade, atuando no dia a dia do policiamento ostensivo.

Operação

Dezenas de policiais deram início ontem a mais um dia da Operação Grande ABC Mais Seguro. Aproximadamente 18 motocicletas, 51 carros (incluindo quatro da Rota – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e quatro bases móveis deixaram a sede do CPA/M-6, na Vila Guiomar, em Santo André, para dar início às ações de combate ao crime.

Comando promove Natal solidário

O CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), em Santo André, recebeu crianças de diversas comunidades do Grande ABC para uma tarde especial, com direito a brinquedos infláveis, cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, refrigerante, lanche, corte de cabelo e um ponto alto: a chegada do Papai Noel, que distribuiu presentes, abraços e tirou fotos com os pequenos. O Bom Velhinho chegou sobre um trenó, este montado sobre um Fusca e totalmente adaptado, com direito a renas e iluminação. No total, 480 crianças estiveram na sede do grupamento policial. A ação, promovida pelo comando, teve apoio e doação de empresários e empresas do Grande ABC. “Visitei pessoalmente todos os locais (comunidades). Identificamos líderes em todas essas comunidades, essas crianças foram selecionadas e somente foram atendidas aquelas que não teriam nenhum tipo de lazer ou brinquedo neste fim de ano. Inicialmente seria em torno de 150 crianças. Depois, nos programamos para receber 310. E com uma grata satisfação contamos com 480”, exaltou o comandante do CPA/M-6, coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos. Segundo ele, o evento tem motivo bastante simples. “Uma das nossas metas é essa aproximação com a comunidade, com a sociedade. E, além de toda a nossa estratégia operacional, entendo também que a gente tem que mostrar que a Polícia Militar também está fortemente ligada e empenhada com essa questão humanitária. Então foi muito importante.” Os 143 alunos que se formaram ontem realizaram campanha de alimentos e arrecadaram meia tonelada, que compuseram cestas básicas montadas e distrubuídas às famílias das crianças.

