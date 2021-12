Santo André e Diadema também cancelam o carnaval de rua de 2022

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/12/2021 | 15:27



Santo André e Diadema anunciaram nesta quinta-feira (02) que o carnaval de rua do próximo ano está cancelado nas cidades. Com isso, seis municípios do Grande ABC já vetaram as festividades em ambientes abertos (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Na próxima terça-feira está agendada uma reunião no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para debater o tema entre as prefeituras, onde Mauá e Santo André devem oficializar o cancelamento das celebrações.

O prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias (PL), afirmou que o Paço Municipal está focado na saúde pública devido à chegada da nova variante ômicron, e que a ideia é evitar qualquer tipo de aglomeração na região. “Há cinco anos que a cidade não celebra o carnaval. Na próxima semana o prefeito e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), deverá oficializar o cancelamento durante reunião com as demais prefeituras. Esse é uma discussão a nível regional, e por isso é importante que todas as cidades tenham consciência que estamos enfrentando um momento difícil. Entendemos que precaver é uma responsabilidade do poder público”, esclareceu Zacarias.

Devido à pandemia do coronavírus e a chegada da variante ômicron no País, Diadema informou que não realizará as festividades do Carnaval de 2022 no município. A decisão ocorreu após deliberação do Comitê Intersecretarial de Acompanhamento das Ações para Combate à Covid da cidade. Além do cancelamento da celebração, o Paço Municipal de Diadema também reforçou que a obrigatoriedade do uso de máscara tanto em ambientes abertos, como fechados, permanecerá até o final deste ano.

Nenhuma das prefeituras se manifestaram sobre a possibilidade de restringir eventos em ambientes fechados.