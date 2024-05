Jovem morre atropelada por motorista embriagado em São Caetano

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após atropelar uma jovem de 19, por volta das 19h desta sexta-feira (10), na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Caetano. Segundo o registro da ocorrência, ele estaria disputando um racha e também estava embriagado. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontraram a vítima já ferida. A mulher não resistiu e teve a morte atestada pelo SAMU.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, o suspeito foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a presença de álcool no organismo. O homem permaneceu detido à disposição da Justiça e o carro dele foi apreendido. Segundo informações, a jovem foi atingida ao atravessar a rua para ir ao supermercado.

A autoridade policial solicitou exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, participar de corrida em via pública (racha) e trafegar em velocidade incompatível com a segurança na Delegacia Sede de São Caetano.