Perseguição policial termina em capotamento no viaduto Adib Chammas

Uma perseguição policial a um veículo roubado na noite desta quinta-feira(9), resultou em capotamento e um suspeito ferido no viaduto Adib Chammas em Santo André. O incidente ocorreu quando uma equipe da Polícia Militar, informada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), se deparou com um veículo, recentemente roubado, trafegando pela Avenida José Antonio de Almeida Amazonas no cruzamento com a Rua das Figueiras.

Ao avistar a viatura, o condutor, identificado como Rogério Alexandre Faria da Silva, teria tentado fugir ao jogar o carro em direção à equipe que havia desembarcado para abordagem. Um dos policiais efetuou dois disparos que atingiram o para-brisa do veículo e o ombro direito do suspeito.

Apesar dos disparos, o homem continuou em fuga e capotou na Avenida 15 de Novembro junto ao Viaduto Adib Chamas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André, consciente e sem risco de morte.

A ocorrência envolveu a 4ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar. Investigações estão sendo realizadas para determinar as circunstâncias do roubo do veículo e as possíveis conexões do suspeito com outras atividades criminosas.