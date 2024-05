Deic descobre esquema de falsificação de produtos automotivos na região

A Polícia Civil prendeu cinco homens suspeitos de integrarem uma associação criminosa responsável pela produção e venda de produtos automotivos falsificados. As prisões aconteceram na quinta-feira (9), em Santo André e Mauá.

De acordo com as investigações, os suspeitos administravam uma loja de peças e produtos automotivos. Os suspeitos produziam óleo para motor com óleo de descarte a partir das unidades em Santo André e Mauá. Uma gráfica também era usada para confeccionar rótulos e caixas para os produtos falsificados.

Ao longo das investigações, os agentes apreenderam uma moto aquática, lâmpadas com gravação falsa, amortecedores, velas automotivas, embalagens, máquinas de embalar, câmara de ar, seladora, correntes para moto, óleo de motor, rolamento, 27 tambores para armazenar mil litros de óleo e rótulos.

Na sede da associação, onde fica o comércio, uma pistola foi encontrada escondida entre as prateleiras, munição também foi apreendida.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos cinco suspeitos detidos. Um sexto homem, que integra o bando, é considerado foragido.

O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão, associação criminosa, estelionato, crime contra as relações de consumo, crime contra registro de marca e porte ilegal de arma de fogo na 1° Disccpat (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios, da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio).