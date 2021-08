Equipe do 6ºBaep prende três homens por tráfico de drogas em Santo André

Da Redação

Durante patrulhamento tático pelo bairro Tamarutaca, em Santo André, equipe do 6ºBaep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) avistou um homem na região que ao notar a presença policial tentou fugir, que tempo depois, foi abordado pelos policiais. Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, confessou que era um foragido da Justiça. Disse também que no local onde morava, estavam mais dois indivíduos na mesma condição, além de uma grande quantidade de drogas armazenada.

Ao fazer a busca no imóvel, a equipe localizou os dois homens citados e 260 porções de maconha, 673 de crack, 47 de skank - droga mais potente que a maconha -, 327 de cocaína, 76 embalagens com lança perfume, três aparelhos celulares, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico, uma espada, uma mochila e R$ 4.855 em espécie. Diante dos fatos, os três homens e os objetos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Santo André.