Acidente na Perimetral em Santo André deixa casal ferido

Um acidente na Perimetral sentido centro de Santo André deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com relatos, um carro teria fechado um casal que circulava de moto na via. A mulher que estava na garupa da motocicleta precisou ser levada ao hospital após ser arremessada e bater a cabeça na guia.

Flávio de Sousa, carteiro, 43, condutor da moto, estava seguindo para o trabalho na Vila Olímpia quando o acidente ocorreu. Ele relata que o carro repentinamente ligou a seta e entrou na via, o que resultou na colisão. "Eu colei com a parte dianteira da moto no carro, e então, eu e minha esposa caímos no chão", disse Santos. Ambos foram levados ao Hospital Christóvão da Gama, onde o carteiro recebeu tratamento para um corte profundo na mão direita, enquanto sua esposa, também carteira, de 38, está passando por exames.

De acordo com o motociclista, o motorista do carro envolvido parou imediatamente para prestar socorro. "Nada aconteceu com ele, só o ferimento na minha mão e na minha esposa, que teve que ser encaminhada", afirmou.