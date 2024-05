Mauá inicia inscrições para conselhos

A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura de inscrições para pessoas interessadas em se candidatar para a formação do 1º Conselho Gestor de Assistência Social da cidade. O prazo vai até o dia 28 de maio e as eleições serão realizadas entre os dias 10 e 14 de junho.

O processo eleitoral vai abranger todas as 11 unidades de assistência social do município - oito CRAS(Centros de Referência de Assistência Social), dois Creas (Centros de Referência Especializado de Assistência Social) e o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).

Cada um dos conselhos será composto por sete membros, mais os respectivos suplentes, para um mandato de dois anos.

O colegiado é consultivo e permanente, sem remuneração, e serve para contribuir com planejamento e gestão. Além disso, os conselhos facilitam a interlocução com a comunidade do entorno de cada serviço e fomentam a participação comunitária. Outra tarefa é a de fiscalizar a execução de políticas públicas afins.

Para concorrer é necessário ter a partir de 18 anos, ser brasileiro ou naturalizado, ser usuário ou trabalhar no SUAS(Sistema Único de Assistência Social) do município ou ser representante de entidade ou organização social que atuam na área socioassistencial nos territórios referenciados por cada uma das unidades.

Informações sobre as eleições podem ser obtidas pelo telefone 4512-7732 ou pelo e-mail conselhos.maua@gmail.com. Aqueles que quiserem se candidatar ou saber mais sobre o processo devem acessar o site da Prefeitura de Mauá em https://www.maua.sp.gov.br/ConselhoGestorAssistenciaSocial.aspx.