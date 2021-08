Polícia Militar apreende veículo clonado com casal em São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/08/2021 | 11:41



Na tarde desta segunda-feira (1), durante patrulhamento tático pela Avenida Vergueiro, em São Bernardo, equipe do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) avistou um veículo, do modelo Honda Fit, da cor branca, ocupado por um casal, e perceberam que o emplacamento do carro apresentava sinais claros de adulteração, o que motivou a abordagem. Na busca veicular foram confirmadas diversas adulterações nas placas, chassis e etiquetas autoadesivas e, ao serem questionados sobre a origem do carro, entraram em contradição nas versões apresentadas, aumentando a desconfiança dos policiais.

Com o apoio do COPOM (Central de Operações da Polícia Militar), foi realizada uma pesquisa do emplacamento e o contato com o proprietário cadastrado, que informou que o veículo estava em sua garagem. Após pesquisas, foi confirmado se tratar de um carro “dublê”. O casal foi conduzido ao 1º Distrito Policial de São Bernardo.