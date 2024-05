Santo André entrega obras de recuperação estrutural do Viaduto Castelo Branco

A Prefeitura de Santo André entregou nesta quarta-feira (1°) as obras de recuperação estrutural do Viaduto Presidente Castelo Branco. Com a finalização das intervenções, a via foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. A inauguração faz parte da primeira fase do Complexo Viário Santa Teresinha.

“A entrega deste viaduto, assim como futuramente de todo o Complexo Viário Santa Teresinha, representa a integração definitiva da cidade, além da transformação que a nossa gestão fez e continua fazendo em Santo André”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

As obras no Viaduto Castelo Branco tiveram várias fases e contaram com a utilização de materiais de alta resistência, para garantir o aumento de sua vida útil. O viaduto foi interditado em novembro de 2022 para passar pelas intervenções. Em dezembro de 2023, foi reaberto parcialmente para tráfego de veículos leves em algumas faixas.

O evento de reabertura do viário contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que exaltou a troca de experiências com a gestão andreense, exemplificada na instalação da faixa azul para motos na Avenida Prestes Maia, em Santo André, e no programa Moeda Verde, que será levado para a Capital.

“Temos uma relação importante de trabalho, de troca de experiências. São pessoas que tocam a administração com foco na gestão, na alta performance, no respeito ao dinheiro público e responsabilidade fiscal”, disse Ricardo Nunes.

Recuperação estrutural - Um dos principais diferenciais aplicados nas obras de recuperação estrutural do Viaduto Castelo Branco foi a utilização de fibras de carbono, nas formas de lâminas e em mantas. As intervenções contaram com 200 funcionários trabalhando diuturnamente para executar todas as etapas de recuperação, entre elas a instalação de 8 mil metros quadrados de mantas de fibras de carbono e 35 quilômetros no formato de lâminas.

A aplicação das peças compostas em fibra de carbono permite que o viaduto suporte um maior fluxo de veículos transitando e cargas adicionais, sem ganhar sobrecarga de peso em sua estrutura. A quantidade de fibra de carbono foi maior, por exemplo, do que as utilizadas nas obras de modernização do estádio do Maracanã.

Durante as obras de recuperação do viaduto, as equipes encontraram diversos problemas que apontavam o desgaste de várias estruturas, como locais na laje estrutural com partes de concreto desgastado, falta de armadura de ligação na laje superior e também na parte interna do viaduto, resultado da falta de manutenção ao longo dos anos.

Uma das últimas etapas das intervenções foi a troca dos chamados aparelhos de apoio, estruturas que também possibilitam o aumento da vida útil do viaduto. As placas que foram removidas tinham cerca de 40 anos e estavam degradadas pela ação do tempo.

O Viaduto Castelo Branco recebeu novo recapeamento asfáltico, nova sinalização horizontal e vertical e foi a primeira etapa entregue no pacote de intervenções realizadas no Complexo Santa Teresinha.

Complexo Santa Teresinha - As intervenções realizadas no Viaduto Castelo Branco integram as obras do Complexo Viário Santa Teresinha, que têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego da região.

Estão em construção dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, visando reduzir o número de cruzamentos em nível para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

O pacote de intervenções de mobilidade conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e também da Prefeitura de Santo André.

Faixa azul - Após a entrega das obras de reforço estrutural do Viaduto Castelo Branco, o prefeito Paulo Serra visitou a Avenida Prestes Maia, onde está sendo instalada a faixa azul para motos por toda a extensão da via. Santo André é a primeira cidade, depois de São Paulo, a implementar o projeto.

As equipes do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) estão realizando as últimas etapas de sinalização da faixa azul, que serão finalizadas nos próximos dias.