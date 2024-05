Foragido da justiça é preso em Diadema após reincidência em roubo de carro

Na manhã de quarta-feira (1º), agentes da Companhia de Força Tática do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistaram por informações do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) um carro azul em alta velocidade na contramão da Avenida Alda, em Diadema. Ao ser alcançado na Rua Lucia Parente Serra, o criminoso foi identificado como procurado pela justiça, com mandado em aberto até 2036 pela condenação em outro roubo.



No ato de apreensão, foram encontrados com o indivíduo diversos cartões e documentações de outras pessoas. Junto ao carro roubado, ele ainda entregou a localização de outros dois veículos roubados. Segundo ele, um Hyundai HB20 de cor cinza estava escondido nas proximidades com a chave deixada no pneu, além de um GM Onix de cor branca furtado com a ajuda de um comparsa.