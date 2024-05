Consórcio renova convênio para denúncias

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC renovou o convênio com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo para descentralizar o recebimento de denúncias de discriminação racial, via ouvidorias regionais.

O acordo prevê que as prefeituras consorciadas acolham denúncias de discriminação racial e, posteriormente, encaminhem para a pasta estadual.

A renovação do convênio foi anunciada na última quarta-feira (15), durante o 1º Encontro Regional de Políticas Públicas de Ações Afirmativas do Grande ABC, com participação da CNPP (Coordenadoria de Políticas para a População Negra), além da da Secretaria da Justiça e Cidadania.

O evento foi promovido pelo Grupo de Trabalho Igualdade Racial do Consórcio ABC, em parceria com o Estado.

O coordenador da CPPN, Robson Ferreira, apresentou o trabalho e as ações desenvolvidas pela pasta no enfrentamento ao racismo, incluindo a aplicação da Lei Estadual 14.187/2010, que pune administrativamente a discriminação em razão de raça ou cor, e a retomada dos trabalhos do projeto Casa SP Afro Brasil.

Na ocasião, também foi discutida a possibilidade da criação de um conselho e de um plano regional de Promoção da Igualdade Racial.

Participaram ainda do evento representantes dos Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial, da sociedade civil, das religiões de matriz africana, capoeira, dos povos originários e das comunidades tradicionais.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

Na próxima terça-feira (21), o Consórcio Intermunicipal Grade ABC promove, às 9h30, o Seminário Online de Patrimônio Imaterial do Grande ABC. O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube em www.youtube.com/consorcioabc.