Como ajudar o Rio Grande do Sul; todas cidades do Grande ABC têm postos

O Diário listou as principais iniciativas da região para quem deseja ajudar os afetados pela enchente no Rio Grande do Sul.

SANTO ANDRÉ

No município andreense a iniciativa é realizada pelo Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade e as doações são aceitas nas cinco Lojas Solidárias do município, localizadas nos quatro shoppings da cidade (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e na Coop Queirós (Avenida Queirós dos Santos, 456 – Centro).

SÃO BERNARDO A Prefeitura de São Bernardo enviou uma força-tarefa para ajudar nas buscas aos desaparecidos na tragédia provocada pelas fortes chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul. A missão saiu do município na manhã desta segunda-feira (6) e contou com a presença de Guardas Civis Municipais, profissionais da Saúde e agentes da Defesa Civil. Foram enviadas ainda ambulâncias, embarcações e viaturas para o resgate de vítimas. Paralelo à força-tarefa, a Prefeitura de São Bernardo, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social, promove a partir deste domingo (5) a arrecadação de doações para as vítimas da tragédia. Neste momento, são aceitos itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e água. As doações podem ser feitas no Banco de Alimentos, situado na Avenida Redenção, 271 – Centro, das 9h às 17h. A arrecadação ocorrerá até esta sexta-feira (10). SÃO CAETANO Os donativos podem ser entregues em três pontos de arrecadação, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, sendo na sede do Fundo Social de Solidariedade do município, localizada na rua Antônio Bento, número 140, no bairro Santa Paula, e nas duas unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), na rua Heloísa Pamplona, 316 e na Rua Marlene, 452.

DIADEMA O Comitê da Combate à Fome e o Fundo Social de Solidariedade de Diadema relançam a campanha Sua Vida Importa para Mim, agora em apoio ao Rio Grande do Sul, que passa pela pior enchente de sua história. Lançada em 2021, ainda no contexto da pandemia de Covid-19, a campanha mobilizou a cidade por doações de alimentos. Agora, tudo o que for arrecadado será enviado pelos Correios, até a próxima segunda-feira (13/05), para as cidades mais atingidas. Podem ser doadas roupas em bom estado, calçados (com os dois pés presos um ao outro para não se perderam no traslado), roupas de cama e banho, alimentos não perecíveis, itens de higiene e água potável. Todas as escolas municipais, as unidades básicas de saúde (UBS), a Fundação Florestan Fernandes e a Igreja Matriz, no Centro, são pontos de coleta.

MAUÁ

Sensibilizado com esse momento de dificuldade causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Fundo Social de Solidariedade de Mauá abriu nesta terça-feira (7), dois locais para arrecadar donativos que serão encaminhados à população gaúcha. Tudo o que for doado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que auxiliará na logística de envio dos itens.

CMEC PARQUE SÃO VICENTE (Portão do Ginásio)

Rua Laudo Ferreira de Camargo, 183 - Parque São Vicente

Horário de Funcionamento: Das 9h às 12h | Das 13h às 16h

Telefone: 11-4512-7473

E-mail: fundosocialdesolidariedade@maua.sp.gov.br

COPAFER

Av. Comendador Wolthers, 142 – Capuava, Mauá – SP

Segunda a Sábado - 7:30h às 21h

Domingos e Feriados - 8:30h às 19h

Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, publicadas pela Agência Brasil, entre os itens apontados pela instituição como mais necessários, neste momento, estão colchões e roupa de cama de tamanho solteiro, roupas e calçados infantis, produtos de higiene e limpeza como sabonete, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho, e água e copos descartáveis. Para os animais de estimação, como cães e gatos, podem ser recebidos casinha para os animais, cama, coleira, guia, gradil e ração.

RIBEIRÃO PIRES

As doações poderão ser entregues até dia 10 de maio, das 8h às 17h, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada à Avenida Francisco Monteiro, 2940 – Santa Luzia.

Água, água sanitária, balde, desinfetante, detergente, detergente em pó, escova para lavar, esponja para limpeza, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, rodo, sabão em barra, sacos de lixo, saponáceo, vassoura, aparelho de barbear, creme dental, escova de dente, fio dental, sabonete, shampoo e condicionador, fraldas, cobertores e ração para pets.

RIO GRANDE DA SERRA

Rio Grande da Serra se une às entidades de todo país para manifestar o pesar e total solidariedade às vítimas das chuvas. As doações de cobertores, roupa de cama, colchão e toalhas podem ser entregues na base da GCM (Guarda Civil Municipal), localizada na rua Mercúrio 156, Vila Álbano, ao centro da cidade.

INICIATIVAS PRIVADAS

Casa Ronald McDonald ABC São recebidos agasalhos, alimentos e mantimentos em conjunto com a Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer. O endereço é a Av. Príncipe de Gales, 821 - Vila Príncipe de Gales em Santo André. Coop Todas as lojas de supermercado da Coop de Santo André, incluindo a Loja Solidária, localizada na Avenida Queirós dos Santos, 456 – Centro, são pontos de coleta de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As demais unidades estão à disposição para o estoque de itens arrecadados nas unidades andreenses.

Correios

Desde segunda-feira (6), toda a rede de agências dos Correios nos estados de São Paulo e do Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, receberão doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o estado gaúcho. A estatal irá coletar e transportar gratuitamente os donativos – não haverá nenhum custo aos doadores.

São aceitos alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. Esses são os itens de maior necessidade no momento, segundo informações da Defesa Civil, instituição parceira dos Correios nesta ação.

Os Correios irão doar, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas. As doações são objetos de refugo, ou seja, que passaram por todas as tentativas de entrega, não foram procurados pelos destinatários nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, em Santa Maria, os Correios disponibilizaram caminhões e empregados para auxiliar a Defesa Civil no que for necessário.

Faculdade de São Bernardo A instituição precisa de sabão em pó (embalagem de 5 kg), kit sabonete em barra (com 6 unidades), fralda infantil e geriátrica e ração para cães e gatos (a partir de 5 kg). Doações são recebidas no Centro da cidade, nas secretarias do campus na Rua João Pessoa, 601 e Rua Américo Brasiliense, 449.

L7 Life Club Até quinta-feira (9), a academia arrecada itens de higiene pessoal às vítimas das enchentes. É possível deixar os itens na Av. Sen. Ricardo Batista, 60 - Assunção.

Raia e Drogasil Todo o valor arrecadado com o Troco Solidário no mês de maio das farmácias será destinado à ajuda às vítimas da enchente e à reconstrução do estado.

Sabesp e Poupatempos

A empresa está enviando itens de primeira necessidade (cestas básicas e cobertores) arrecadados em doações e água potável para as vítimas das chuvas.

Neste caso, os materiais devem ser entregues em qualquer uma das agências de atendimento da Sabesp (voluntários da empresa se responsabilizarão por triagem e destinação). A população também poderá levar donativos para qualquer um dos 241 postos do Poupatempo no Estado de São Paulo.

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC iniciou campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das enchentes do Sul do País. Até o fim da semana a instituição estará recebendo itens básicos de higiene, cobertores, roupas e alimentos.

A sede do sindicato fica na Rua João Basso, 231 – Centro de São Bernardo.

Sindicato Nacional dos Cegonheiros O SINACEG está em parceria com outras entidades de transporte de veículos para receber doações de roupas, alimentos e produtos de higiene pessoal. A coleta é realizada na Estrada dos Casa, 1795 em São Bernardo. Tiro de Guerra de São Bernardo Doações são recebidas no local até esta sexta-feira (10), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. O ponto fica a Av. Conde de São Lourenço, 271 - Jardim Silvina.

WE CAN BR

A agência de empregos WE CAN BR recebe doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul nas suas unidades. São dez pontos de coletas espalhados pelo Brasil, um deles sendo no Centro de Santo André (Rua Dona Elisa Flaquer, 70, sala 101-103).