Doações da região para Rio Grande do Sul incluem itens inusitados

Além do básico para sobrevivência e de mensagens positivas infiltradas nas boas ações, os pontos de doação da região têm recebido itens diversos e que despertam curiosidade.

“São todos os tipos de doações mesmo, para nós é uma grande satisfação”, afirma Kalime Matos, coordenadora de Marketing do Atrium Shopping, que participa como uma das quatro Lojas Solidárias de Santo André. Na visita do Diário ao local, detalhes do cotidiano foram observados pelos doadores. A dupla de educadoras infantis da escola Cantinho do Mel, Magna Silvana e Gabriela Gonçalves, foi responsável por doar jogos pedagógicos para as crianças impactadas, além de tinta guache e papel sulfite.

Com 17 anos, a mauaense Vitória Cartoni criou no condomínio em que mora uma campanha para arrecadar carrinho e berço para bebê, além de tapete higiênico para cães e gatos. “Nos unimos em seis torres. E não importa quantas viagens precisemos fazer para levar tudo, o sentimento é de gratidão em contribuir”.

‘Hoje sou doadora porque um dia eu já fui beneficiada’, declara voluntária

A Defesa Civil tem emitido alertas para uma nova frente fria e chuva no Rio Grande do Sul até amanhã. Preocupada com a situação, a aposentada e andreense Sueli Veneroso deixou sua primeira doação no Loja Solidária de Santo André e tem movimentado toda a família para ajudar.

“Sou doadora porque um dia já fui eu a beneficiada. Vocês podem acreditar, ninguém está imune. E digo mais: será no período em que as águas do Guaíba começarem a abaixar que as doações cairão. Mas o bem é contínuo, uma herança familiar. Para reconstruir, precisamos pensar no futuro.”