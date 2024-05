Diadema abre exposição feita por usuários dos CAPSs

A abertura da exposição “Não se enquadre!”, no MAP (Museu de Arte Popular), de Diadema, será amanhã, às 14h. A iniciativa marca as celebrações do Dia Municipal e Nacional da Luta Antimanicomial (18/5). Trata-se da primeira mostra com obras de diferentes linguagens artísticas produzidas por pessoas atendidas pelo serviço de saúde mental e trabalhadores dos CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial) do município.

As obras foram produzidas nas oficinas realizadas nos CAPS e em espaços culturais da Prefeitura. A exposição ficará em cartaz até 2 de junho.

Na abertura, o Bate Latas, grupo de percussão do CAPS Norte, fará um pequeno cortejo para convidar as pessoas a entrarem no Teatro Clara Nunes, onde haverá encenação do Teatro Fora da Cápsula, do CAPS Sul, e apresentações artísticas de usuários de serviços da saúde mental. “A luta antimanicomial é a proposta de mudar o jeito com que as pessoas lidam com as diferenças e de fazer as pessoas pararem para pensar”, explica a apoiadora em saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde, Heloisa Elaine dos Santos. “O chamado é para desconstruir o olhar do preconceito e nos dar oportunidade de fazer coisas diferentes, colocar o ser humano em questão, pensar na inclusão, na potência e nas capacidades das pessoas.”

Heloisa relata que o tema da exposição, “Não se enquadre”, propõe uma reflexão a partir dos vários significados da palavra enquadre, que pode ser sobre abordagem policial (conhecida como enquadro), pode ter o sentido de rigidez para se enquadrar em padrões sociais ou, até mesmo, um convite para falar sobre diversidade.

Diadema conta com cinco CAPS (Sul, Leste, Norte, Álcool e Drogas e Infanto Juvenil). Três deles são destinados ao público adulto com sofrimento psíquico severo e persistente. Eles funcionam 24 horas com atendimento por região (Sul/Oeste, Leste e Norte). O CAPS AD também funciona 24 horas e é referência às pessoas em sofrimento psíquico pelo uso problemático de álcool e/ou outras drogas. O CAPS Infanto Juvenil funciona 12 horas, voltado para crianças e adolescentes com algum sofrimento psíquico pelo uso ou não de álcool e/ou outras drogas. Os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura (https://portal.diadema.sp.gov.br/caps/).

Os serviços atendem pacientes por demanda espontânea, de acordo com o horário de acolhimento/avaliação de cada serviço ou por encaminhamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Até o fim do ano, a Prefeitura promete entregar as obras dos três novos prédios dos CAPS Infanto Juvenil, Adulto III e Álcool e Drogas, que estão sendo construídos no Quarteirão da Saúde.