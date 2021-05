Marcela Ibelli

Comemorar aniversário em meio à pandemia do novo coronavírus é realidade para muitos há, pelo menos, um ano. Com o Diário não poderia ser diferente. A publicação – que estreou em 11 de maio de 1958, ainda como News Seller – completa 63 anos e, assim como vários aniversariantes, vai festejar de forma virtual. Na terça-feira, a partir das 21h, acontece a live Amor+Humor Salvam Vidas. A programação, que contará com shows de stand up e arrecadação de alimentos e doces para ajudar famílias da região, será transmitida pelo Facebook do Diário (jornaldgabc) e também na TV+.

O palco escolhido foi o Hillarius Comedy Bar, em Santo André. De lá, seguindo todos os protocolos de segurança, quatro comediantes que têm histórias de vida com a região vão pedir licença para entrar na casa de cada leitor e leitora para levar um pouco de leveza em meio a tantas notícias difíceis. “Este ano optou-se por comemorar com show de humoristas, mas sem esquecer do nosso compromisso social com a arrecadação de alimentos”, pontua Marcos Sidnei Bassi, diretor superintendente do Diário. “Creio que oferecer um pouco de entretenimento e muita solidariedade seja maneira adequada de comemorarmos nosso aniversário. Não poderíamos deixar passar em branco data tão importante de nosso calendário”, reforça Evaldo Novelini, diretor de Redação.

Fazem parte do show os humoristas Rodrigo Capella, Michel Mattos, Rodrigo Cáceres e Mauricio Dollenz. “Estamos há cinco anos levantando a bandeira da comédia no Hillarius e mais do que nunca precisamos incentivar que o sorriso venha, mesmo que por trás das máscaras”, acredita o empresário Leonardo Veloso. Para Cáceres, é grande desafio ser comediante durante uma pandemia, ainda mais para quem conta ‘causos’ do dia a dia no stand up. “Como todo mundo, também tivemos de nos reiventar”, comenta. “Nós, humoristas, muitas vezes, temos problemas pessoais e não estamos com cabeça para subir no palco, mas vamos mesmo assim. Temos de buscar sempre o lado bom das coisas e com a pandemia é assim”, diz Capella.

Para Mattos, participar da live de aniversário do Diário tem gosto especial. Morador de São Bernardo, o comediante cresceu com a publicação dentro de casa. “É meio de comunicação que representa muito a nossa região e faz parte da minha vida. Além disso, é importante ajudar. Será um prazer passar um pouco de calor humano e levar alegria para as casas das pessoas”. Dollenz também se sente honrado com o convite. “Estou feliz em fazer parte de elenco tão bem escolhido para um aniversário tão importante. Não é sempre que se comemora 63 anos de empresa que informa toda uma região.”

Hoje superintendente do jornal, Marcos Bassi é um dos milhares de moradores do Grande ABC que cresceram com o Diário a tiracolo. “Estou contente em participar do aniversário. O Diário do Grande ABC faz parte da minha história desde quando esperava os jornais de domingo para ler o Diarinho”, finaliza.

Concurso pretende revitalizar a fachada do prédio do jornal



Além da live solidária de terça-feira, o Diário está preparando projeto que promete rejuvenescer o jornal ‘sessentão’. À frente está Karyn Paiva, a nova gerente de Marketing e do Comercial da empresa. “Vim para expandir os relacionamentos e divulgar todos os nossos produtos, como o Diarinho, a revista Dia-a-Dia e a DGABC TV. Também estamos inovando e modernizando o clube de vantagens para o assinante e realizando trabalhos com os empresários da região”, conta.

Em um desses encontros estava a arquiteta Rose Chaves, a última a vencer o concurso para idealizar a fachada do Diário, em 2006. “Tivemos a ideia de abrir nova competição para os estudantes de arquitetura de universidades da região”, explica Karyn, que convidou André Bonfim, filho de Jorge Olavo dos Santos Bomfim, arquiteto que projetou o prédio do jornal e morreu em março. “Além de revitalizarmos a fachada do nosso prédio-sede, que é um dos símbolos arquitetônicos da Rua Catequese, em Santo André, o concurso faz justa homenagem ao Jorge Bomfim, que recentemente nos deixou”, completa Evaldo Novelini, diretor de Redação.