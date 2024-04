Deborah Evelyn posta homenagem ao marido, morto em 2023, mas famosos se confundem e dão Parabéns

A atriz Deborah Evelyn publicou uma homenagem ao marido, o arquiteto alemão Detlev Schneider, que morreu em 2023, vítima de câncer. A publicação acabou por confundir alguns famosos, que acharam que a artista estava comunicando um novo casamento e a parabenizaram nos comentários.

"Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos", diz a legenda do post, feito na madrugada de sexta, 26. O vídeo mostra uma sequência de fotos de Deborah e Schneider no dia do casamento. Os dois se casaram em 2014 e se dividiam entre o Brasil e a Alemanha.

Famosos como Fátima Bernardes, Sergio Marone, Gloria Pires, Jean Wyllys, Romulo Arantes Neto e Heloisa Périssé deram votos de felicidade ao casal. "Parabéns para vocês. Muitas felicidades", escreveu a apresentadora, por exemplo.

"Parabéns a vocês, uma linda vida juntos", disse Elizabeth Savala, que, depois, pareceu perceber o erro: "Deborah, aconteceu alguma coisa?", publicou.

Outras celebridades, por outro lado, não se confundiram e mandaram mensagens de apoio à atriz. Foi o caso de Beth Goulart, que escreveu: "Lembranças de um grande amor, receba meu carinho". Letícia Sabatella e Flávia Alessandra comentaram apenas corações no post.

Já na manhã de sábado, 27, após a repercussão da gafe, Deborah editou a publicação e acrescentou a hashtag #tbt e a data do casamento, 26 de abril de 2014, indicando que o post era apenas uma recordação.