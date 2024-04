Fundação das Artes de S. Caetano recebe espetáculo e workshop para mulheres

A Fundação das Artes de São Caetano recebe, nos dois próximos sábados (27 e 4), o Projeto “Cíclico”. Composto por duas apresentações teatrais e um workshop exclusivo para mulheres, toda a programação tem entrada franca e ocorre na Unidade Milton Andrade da instituição (Rua Visconde de Inhaúma, 730).

O espetáculo “Cíclico” de 70 minutos é encenado por Gabi Costa, atriz negra formada pela Fundação das Artes. Partindo da trajetória de mulheres de sua família, a atriz investiga uma série de memórias que se cruzam com as suas, como uma repetição ensaiada, aprendida de forma cíclica. Na obra, há o questionamento do papel das mulheres dentro de famílias atingidas pela dependência química, dando protagonismo a elas.

Vale destacar que os ingressos gratuitos serão distribuídos com uma hora de antecedência. Outras informações estão disponíveis em https://conecta.bio/ciclico.espetaculo.

WORKSHOP

O workshop "Expressão Corporal, Autoestima e Ancestralidade" será com Juliana Ferraz apenas em 4 de maio, das 13h30 às 15h30. A artista utiliza seus conhecimentos em dança afro e danças brasileiras para propor uma relação de intimidade entre a mulher e seu corpo, de forma ancestral. Segundo a organização do evento, a disponibilidade é de 25 vagas, sendo metade delas preferencialmente destinadas a mulheres negras.