Livro com artigos de médico será presente de aniversário a leitores

Niltom Valentim

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 10:13



Versão eletrônica do livro Saúde&Cidadania – Uma Discussão Sobre os Desafios da Saúde no Brasil, que reúne os artigos publicados quinzenalmente pelo médico Antonio Carlos Lopes, será distribuído como presente do Diário aos seus leitores no dia em que o jornal completa 63 anos. O e-book pode ser baixado gratuitamente, a partir de hoje, no portal www.dgabc.com.br. A reedição da obra, lançada em papel no ano passado, era anseio antigo da comunidade.

“Quando editamos a versão impressa do livro, para perenizar os escritos do doutor Antonio Carlos, um dos mais renomados médicos do Brasil, recebemos muitos pedidos de leitores querendo comprar um exemplar. Como se tratava de edição especial, não comercial, não conseguimos atender a todo mundo. Com o e-book, totalmente gratuito, garantiremos o máximo acesso aos instigantes textos de nosso colunista”, comenta o diretor de Redação, Evaldo Novelini.

Lopes revela que também recebeu inúmeros elogios pela qualidade do material e que um de seus pacientes chegou a imprimir uma segunda edição da obra, que despertou grande interesse entre amigos e admiradores. A publicação digital, todavia, vai ampliar o alcance do livro.

“Sinto-me honrado em ter minha coluna – uma modesta contribuição ao debate de ideias – destacada pelo Diário. É um jornal de credibilidade por sua isenção e pluralidade. Assim, com a universalização dos conteúdos nas mídias digitais, o Diário presta mais um bom serviço ao Brasil. Abre suas reportagens a um número maior de leitores, oferecendo jornalismo de qualidade e informação criteriosa para reflexão”, diz Lopes.

Nascido a 19 de maio de 1947 na Capital paulista, cidade onde reside até hoje, Lopes é um dos mais renomados médicos do País. Formado em 1970, com doutorado em cardiologia, é professor livre-docente de Clínica Médica e uma das vozes mais lúcidas em defesa do acesso universal à saúde pública. Seu currículo e comprometimento com a causa já o levaram para o Ministério da Saúde, onde foi diretor do Departamento de Residência Médica e Projetos Especiais na Saúde. É articulista de vários veículos de imprensa, entre eles o Diário, onde assina a coluna quinzenal Saúde&Cidadania há quase quatro anos.

Publicado a 19 de junho de 2017, o artigo inaugural de Lopes, que abre a coletânea digital agora disponibilizada aos leitores do jornal, discutiu a redução das verbas públicas repassadas para a saúde, agravada pelos escândalos de corrupção que minavam boa parte do dinheiro. “A saúde virou mero negócio, em vez de focar no bem-estar do cidadão. É explorada por muitos maus gestores e maus empresários, que, se ainda não são regra, faz anos deixaram de ser exceção”, alertava o articulista nas páginas do Diário.

Corajoso, e calcado em décadas de experiência em consultórios, Lopes não se intimida diante de temas controversos. Foi assim que, na coluna publicada em 4 de maio de 2020, ele defendeu o uso da cloroquina no tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus. “A prescrição consciente da cloroquina e de anticoagulantes é urgente para aplacar o efeito devastador da Covid-19 no Brasil. Cabe ao médico ter o cuidado e a destreza necessários para a sua prescrição”, escrevia, no momento em que o País atingia as 5.000 mortes, ultrapassando a China.

As qualidades do texto de Lopes, frutos da prática e do estudo constante, são destacadas no prefácio da obra, assinado por Novelini e pelo diretor superintendente Marcos Sidnei Bassi: “Leitor acurado só poderia mesmo resultar em escritor primoroso, rigoroso, caprichoso, esmerado, exato”.

O livro de Antonio Carlos Lopes pode ser baixado gratuitamente no site do Diário, diretamente no link http://www.dgabc.com.br/ebook/.

Live solidária tem humor e arrecadação de alimentos

O Diário vai festejar de forma virtual o seu aniversário de 63 anos. Hoje, a partir das 21h, acontece a live Amor+Humor Salvam Vidas. A programação, que contará com shows de stand up e arrecadação de alimentos e doces para ajudar famílias da região, será transmitida pelo Facebook do Diário (jornaldgabc) e também na TV+.

O palco escolhido foi o Hillarius Comedy Bar, em Santo André. De lá, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados em tempos de pandemia do novo coronavírus, quatro comediantes que têm histórias de vida relacionadas à região vão pedir licença para entrar na casa de cada leitor e leitora para levar um pouco de leveza em meio a tantas notícias difíceis.

“Este ano optou-se por comemorar com show de humoristas, mas sem esquecer do nosso compromisso social com a arrecadação de alimentos”, pontua Marcos Sidnei Bassi, diretor superintendente do Diário. “Creio que oferecer um pouco de entretenimento e muita solidariedade seja maneira adequada de comemorarmos nosso aniversário. Não poderíamos deixar passar em branco data tão importante de nosso calendário”, reforça Evaldo Novelini, diretor de Redação.

Fazem parte do show os humoristas Rodrigo Capella, Rodrigo Cáceres, Mauricio Dollenz e Yakko Sideratos. “Estamos há cinco anos levantando a bandeira da comédia no Hillarius e mais do que nunca precisamos incentivar que o sorriso venha, mesmo que por trás das máscaras”, acredita o empresário Leonardo Veloso, dono do Hillarius.</CW>

CONCURSO

Além da live solidária, o Diário prepara projeto que promete rejuvenescer o jornal ‘sessentão’. será um concurso voltado a estudantes de arquitetura, que apresentarão projetos para a revitalização da fachada do prédio-sede do jornal, que foi projetado por Jorge Olavo dos Santos Bomfim.

A ideia surgiu em um encontro entre a gerente comercial e de marketing do Diário, Karyn Paiva, e a arquiteta Rose Chaves, a última a vencer o concurso para idealizar a fachada em 2006. “Tivemos a ideia de abrir nova competição para os estudantes de arquitetura de universidades da região”, explica Karyn.