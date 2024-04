No dia da morte de Anderson Leonardo, assessoria do grupo Molejo é assaltada

Na última sexta-feira, dia 26, o Brasil recebeu a notícia da morte de Anderson Leonardo. Mas outra situação ruim aconteceu com a equipe do grupo Molejo, a assessoria de imprensa deles foi assaltada e perdeu suas formas de comunicação.

Através do perfil oficial do Molejo no Instagram, a assessoria revelou aos fãs e à imprensa o que passaram. Começando o comunicado, a equipe explicou que ficaram sem acesso ao WhatsApp:

Prezados, a assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp.

Já em outra parte da nota oficial, a assessoria da banda contou que eles já estavam trabalhando para voltar ao normal e pediram a compreensão de todos.

Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação. Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional será compartilhado assim que estiver disponível.

No comunicado, o membros da equipe do Molejo não deram mais detalhes do assalto. Além disso, colocaram os meios alternativos de contato caso seja necessário.