Aos 63 anos, Diário quer reproduzir no digital sucesso do jornal de papel

Niltom Valentim

Do Diário do Grande ABC



11/05/2021 | 09:49



O Diário completa 63 anos hoje, mas já está pensando no futuro. Jornal regional mais tradicional do Brasil, o veículo de comunicação está se estruturando para seguir relevante pelas próximas décadas, quando a distribuição de notícias será mais ágil. A estreia de novo portal e a reformulação da edição de papel, que se tornará mais analítica e voltada ao jornalismo investigativo, estão entre as principais novidades estudadas pela presidência.

“Creio que no futuro teremos, além do jornal impresso com um conteúdo mais denso baseado em artigos e colunas, uma plataforma digital ágil, com informações confiáveis e em tempo real”, prevê o diretor superintendente Marcos Sidnei Bassi, ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que assumiu o posto em setembro do ano passado para conduzir o processo de digitalização do Diário.

Diretor de Redação desde dezembro de 2016, o jornalista Evaldo Novelini diz que o jornal precisa captar novos leitores por meio dos canais digitais – e que a credibilidade conquistada pela marca ao longo de suas seis décadas é ativo importante no processo. “Poucos veículos de comunicação no Brasil possuem histórico tão árduo de luta em defesa dos interesses da população de suas áreas de abrangência quanto o Diário e o Grande ABC. Ambos se confundem.”

Bassi e Novelini têm dedicado parte de suas rotinas em planejar o futuro do jornal. Ambos já prospectam no mercado empresa responsável por desenvolver novo layout do portal www.dgabc.com.br, que deve estrear até o fim do ano, e também buscam ferramenta digital que integre a produção das edições impressa e digital de modo a agilizar e facilitar o trabalho de repórteres, fotógrafos e editores na divulgação de notícias.

“Nossa meta é sermos os primeiros a divulgar, com correção e isenção, os fatos que impactam o dia a dia dos moradores do Grande ABC. Por isso, investiremos bastante na versão digital do jornal”, diz Novelini, que também trabalha na revitalização da edição impressa do Diário, que seguirá sendo oferecida aos leitores. Marcos Bassi entende que o papel ainda tem importância fundamental no portfólio da empresa de comunicação.

“É preciso agir com muita cautela, além de bom senso, para mexer na edição de um jornal tradicional que está há tanto tempo presente na vida da população do Grande ABC. Temos de ter o cuidado de aprimorar o que agrada os nossos leitores atuais e a ousadia de apresentarmos conteúdos diferenciados para atrair novos interessados”, completa o diretor de Redação.

Aliado da sociedade desde o início

Santo André vivia surto de desenvolvimento em 1958. Empresas nacionais e estrangeiras escolhiam a cidade para instalar suas fábricas. O comércio apresentava inusitado movimento. Metalúrgicos, tecelões e outras categorias profissionais já possuíam seus sindicatos. O município tinha associação comercial e industrial, clubes de serviços, associações beneméritas e grandes times poliesportivos. Mas não possuía jornal de expressão.

O hiato foi preenchido em 11 de maio de 1958, quando o semanário News Seller foi distribuído, gratuitamente, pela primeira vez “para mais de 120 mil pessoas de Santo André”, conforme anunciava a capa da edição inaugural do veículo que, uma década depois, daria origem ao Diário. No Editorial, o veículo se apresentava: “Publicaremos tudo o que é de interesse, de curioso, para os leitores”.

Como Diário, a primeira edição saiu em 9 de maio de 1968, uma quinta-feira. O Brasil vivia a ditadura militar (1964-1985), mas a coragem do veículo foi estampada em manchete: “Prisão de sacerdotes agita círculos católicos da região”. Em Editorial, o número histórico falava sobre a “promessa cumprida”: “A edição de um jornal diário transformou-se em ponto de honra para a imprensa local. Não seria possível uma região tão grande e tão rica, reunindo população de quase 1 milhão de habitantes, com um dos melhores índices de poder aquisitivo, ficar à margem da informação diária, principalmente dos assuntos locais, que são de real interesse”.

Com o passar do tempo, consolidado como o principal canal de informação das sete cidades, às quais batizou, na edição de 2 de abril de 1967, de Grande ABC, o jornal encampou todas as lutas da região. A recuperação da qualidade da Represa Billings, a degradação da Avenida dos Estados e o movimento contra a violência urbana, entre outras.

Mobilização insólita ocorreu no fim dos anos 1990. Sem poder receber pianistas estrangeiros por falta de instrumento adequado, a região apelou ao Diário, que lançou a campanha ‘Um Piano Para o Grande ABC’, em 23 de março de 1998, por meio da qual arrecadou R$ 172 mil, em valores da época, para importar da Alemanha um Steinway & Sons, modelo Grand Concert D. A primeira cota foi adquirida pelo músico fluminense Arnaldo Cohen.

Redes sociais estimulam audiência

O portal do Diário a internet, que é acessado em www.dgabc.com.br, atingiu em março a maior audiência de seus 25 anos, a serem celebrados em agosto. Foram 2.315.716 páginas visualizadas no mês, aumento de 51,34% em relação às 2.315.716 verificadas em dezembro do ano passado. Os números, do Google Analytics, foram compilados pela APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais). A direção do jornal atribui o crescimento aos investimentos feitos nas redes sociais.

“A grande presença nas redes permitiu que mais pessoas acessassem as informações do portal. Acredito que esse aumento dos acessos é fruto de uma expectativa da população do Grande ABC em ficar atenta às notícias da sua cidade e região, papel esse que o jornal cobre com maestria já há muitos anos”, analisa Marcos Sidnei Bassi, diretor superintendente do Diário.

No começo do ano, dando início à proposta de digitalizar a audiência do jornal, o executivo contratou a empresa Qualitá, especializada em marketing de conteúdo e digital, para reformular e ampliar a participação da marca nas redes sociais. Os profissionais criaram identidade visual e conteúdos exclusivos para cada uma delas. Em pouco tempo o resultado apareceu.

Atualmente, o Diário está presente no Facebook (onde tem 220.032 seguidores), no Instagram (65,7 mil), YouTube (19,6 mil), Twitter (15.304) e LinkedIN (2.005). “A postagem de conteúdos preparados especialmente para cada uma das redes será intensificada, de modo a ampliar a nossa plataforma de leitores”, diz o diretor de Redação Evaldo Novelini.

O mesmo levantamento realizado pela APJ, rede de jornais e portais de notícias do Estado de São Paulo à qual o Diário é filiado, mostra que o número de usuários do portal www.dgabc.com.br também cresceu depois do início de atuação da Qualitá, comandada pelos jornalistas Flávia Benvenga e Romano Venturini.

Em dezembro do ano passado, o site do jornal havia recebido a visita de 523.948 leitores. Em março, a quantidade cresceu 39,94%, para 733.264. “Não há dúvida de que o trabalho nas redes sociais ampliou o tráfego de leitores em nosso portal, demonstrando o acerto da estratégia da nova superintendência”, associa Novelini.

Algumas postagens do jornal no Facebook, especialmente as da pandemia do novo coronavírus e de celebridades, costumam superar as dezenas de milhares de pessoas impactadas em poucas horas. O mesmo fenômeno se repete no Instagram. As demais redes receberão tratamento prioritário nos próximos meses para ampliar a audiência.

FUTURO

Sobre os próximos passos – divididos em cinco fases, que incluem planejamento, mapeamento e adequação das redes sociais, além da renovação da identidade visual e reestruturação dos canais – a Qualitá vai focar no aumento da audiência do Twitter, em trazer o empresário para o LinkedIN e também criar conteúdo que vai além do que já é publicado no jornal. “Vamos buscar coisas novas e dar mais oportunidades para a audiência aprender. Dessa forma, conseguiremos atrair novos públicos e perfis diferentes”, adianta Flávia.