Quadro de saúde do ator Paulo Gustavo é irreversível

Do Diário do Grande ABC



04/05/2021 | 20:04



De acordo com boletim médido divulgado no início da noite desta terça-feira (4), Paulo Gustavo apresenta quadro irreversível, apesar de manter os sinais vitais. “Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, ainda se encontra com sinais vitais presentes.”

Fístula broncovenosa é abertura que ocorre entre os pulmões e as veias, o que acarretou a entrada de ar na corrente sanguínea do ator, a chamada embolia gasosa. Ainda segundo o boletim, essa entrada de ar foi disseminada, tendo afetado o sistema nervoso. Paulo Gustavo está internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, com quadro de Covid-19, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).