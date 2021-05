Após piora no estado de saúde, Ingrid Guimarães pede orações para Paulo Gustavo nas redes sociais

04/05/2021 | 10:10



Famosos foram para as redes sociais pedir orações para o ator Paulo Gustavo, que está internado devido ao novo coronavírus desde março. Na última segunda-feira, dia 3, foi noticiada uma piora no estado de saúde do comediante. No Instagram, a atriz Ingrid Guimarães pediu orações para o ator:

Não existem palavras suficientes para expressar nossa torcida e fé em sua recuperação. Eu creio. O Brasil crê. Como diz Marcus Majella: Não vejo o mundo sem o Paulo. Te esperando pra nossos bate-papos antes de dormir, pra gargalhar, pra trabalhar muito e celebrar a vida. Te amo. Orem orem orem ...

Tatá Werneck também usou o Instagram para publicar um texto sobre a situação do amigo:

Paulo está vivo! Ele está vivo! Vocês conhecem o Paulo? Paulo é aquele que não permite que seu dia seja ruim. Paulo é o amigo que se dedica a te fazer gargalhar. E ele gargalha com você também. Paulo é vida pura! Ele é generosidade! Paulo teve uma noite difícil. Dentre muitos dias bons! Uma noite comparada a muitos dias. Isso para Deus não é nada. Ele resolve. Para Deus não existe milagre grande ou pequeno! Para Deus existe apenas milagre. Eu me ajoelho senhor, com todos os meus inúmeros defeitos, com todas as minhas falhas e eu te imploro para que Paulo volte para os braços dos filhos, da mãe, da irmã e do marido. Eu peço a vocês que tirem um minuto do dia de vocês para pedirem por Paulo e por todos os doentes. Sem distinção. Eu te peço senhor, traz meu amigo de volta. Paulo Gustavo, te amo. Te amo. Eu te amo.

A cantora Preta Gil publicou um vídeo de Paulo Gustavo em seu perfil do Instagram e escreveu que está em vigília de oração para o ator:

Meu melhor amigo, meu irmão de alma, minha inspiração, meu alicerce, quis postar essa mensagem que você e Ju Amaral me mandaram antes de você começar essa luta!!! Senti vontade porque nunca te senti tão vivo em mim, em todos que te amam!!! Meu coração bate acelerado porque sinto como você é forte e está lutando. Venho aqui gritar pra todo mundo como te amo e como preciso de você, sim fui egoísta agora em dizer que preciso de você, que boba!!! Sua família, seus amigos, seus fãs precisam de você aqui, sendo a pessoa mais generosa, amorosa e engraçada das nossas vidas!!!! Hoje estamos em vigília de oração lutando junto com você e um exército celestial que Deus formou pra você!!! Dea Lucia, Thales Bretas, Juju, seu Júlio e Tia Penha estamos juntos com vocês!!! Eu acredito na cura!!! Eu amo vocês!!! Obrigada Susana Garcia por nos informar com tanto cuidado e amor o dia dia do nosso guerreiro!!!! Vamos continuar a rezar e orar, gente vamos juntos nesse exército de amor por Paulo Gustavo, nosso amado!!!

Fernanda Gentil também fez uma longa oração pedindo pela melhora na saúde de Paulo Gustavo:

Meu Deus do céu coloque suas mãos sobre Paulo Gustavo, sobre seus pulmões, seu corpo, sua alma, e fortaleça esse homem. Por ele, pela família dele, por nós, amigos dele, pelos filhos, e tantos fãs dele. Permita que a alegria emanada por ele ainda transborde e respingue em nós durante anos e anos à frente. Permita que ele, assim como milhares de outras pessoas, se fortaleçam na Sua presença. No Seu toque. No Seu sopro. Na Sua força. Opere um milagre Senhor! Sim, um milagre, porque só ele pode reverter essa situação há tantos dias imensamente dolorosa.

Ela continua, citando os familiares do comediante:

Que essas crianças ainda possam, por muitos anos em suas vidinhas, ver os pais juntos, felizes, e se aventurando por esse mundão de mãos dadas como amam tanto fazer. Que Dea, a dona Hermínia da vida real, ainda o inspire e nos arranque lágrimas de alegria e emoção por muitas temporadas. Que a Ju, Marcelina verdadeira, ainda compartilhe com esse país, muitos momentos encantadores dos bastidores do irmão dela. Que o Thales, ah o Thales.... que ele seja recompensado Senhor por toda e inigualável entrega durante esse período inteiro. Que homem ele é! Que marido! Que parceiro! Que alma! Que todos esses corações sejam aquecidos, consolados e preenchidos de esperança com o despertar do Paulo. Esse é o meu pedido, essa é a minha reza, esse é o meu desejo, Senhor. Obrigada por nos ouvir e por nunca, nunca, nunca nos abandonar. Mesmo nas mais tortuosas estradas, eu sei que o Senhor lá está. Obrigada. Amém.